Geen Aspergefestival, wel eerste aspergesteek: “Blijven fier op ons witte goud” Els Dalemans

30 april 2020

17u25 0 Puurs-Sint-Amands Het Aspergefestival in Puurs-Sint-Amands, dat elk jaar het lokale witte goud in de kijker zet, sneuvelde door de coronacrisis. Maar dit belette de Grootmeesters van het Grafelijk Genootschap van de Klein-Brabantse Asperge niet om een eerste aspergesteek te houden in het Hof van Coolhem. De oogst ging ook nu weer naar provinciegouverneur Cathy Berx.

“Puurs-Sint-Amands is de bakermat van de witte asperges en daar zijn we trots op. De eerste aspergesteek in groendomein Hof van Coolhem, waar een grote aspergetuin ligt, is dan ook elk jaar weer een bijzonder moment. De eerste asperges uit volle grond werden er net geoogst en meteen naar provinciegouverneur Berx gebracht. Zij is sinds 2017 een van onze Ridders van het Grafelijk Genootschap van de Klein-Brabantse Asperge. Dit wil zeggen dat mevrouw Berx zich mee inzet om onze edele groente mee in de kijker te zetten”, zegt schepen van Evenementen Hilde Van der Poorten (CD&V).

Aspergefestival

“Normaal gezien geven we met deze eerste aspergesteek het startschot van een hele reeks activiteiten rond ons witte goud. Door de coronamaatregelen is het Aspergefestival 2020 nu echter geannuleerd, het is meteen wachten tot het voorjaar van 2021 voor een nieuwe editie. Sterrenchef Ferdy Debecker zal dan opnieuw peter zijn en we zullen Jelle Cleymans een jaartje later dan gepland plechtig ridderen. Wie zin heeft om tijdens dit aspergeseizoen thuis aan de slag te gaan, vindt een heleboel recepten op www.aspergefestival.be.”