Gabriëlla Moortgat Stichting schenkt 25.000 euro aan 2 'sterke vrouwen’ Els Dalemans

21 november 2019

10u55 0 Puurs-Sint-Amands Gerda Hendrickx van vzw Rozemarijn en Lyn Verelst van Solid International kregen woensdagavond allebei het ‘Gabriëlla Moortgat ereteken’. Aan die prijs, die niet toevallig uitgereikt werd in het Duvel Depot in Breendonk, was voor elk van de dames een cheque ter waarde van 12.500 euro verbonden.

“De Stichting Gabriëlla Moortgat zet elk jaar twee sterke vrouwen in de bloemetjes. Gabriëlla was de kleindochter van de stichter van de gelijknamige brouwerij. Zij wilde met dit initiatief opmerkelijke artistieke, wetenschappelijke, liefdadige, godsdienstige, sociale of pedagogische prestaties van vrouwen in de kijker zetten”, klinkt het.

Rozemarijn

“Dit jaar worden Gerda Hendrickx van vzw Rozemarijn uit Keerbergen en Lyn Verelst van Solid International uit Gent bekroond. Gerda Hendrickx ondersteunt met haar vzw Rozemarijn volwassen personen met een handicap én hun netwerk in Vlaams-Brabant. Rozemarijn biedt al 28 jaar opvang aan zo’n 90 mensen, inclusief Gerda’s eigen dochter.

Solid International

Lyn Verelst is de stuwende kracht van Solid International, zij biedt zo jonge meisjes en vrouwen in Peru, India en Kenya alle kansen om te groeien door te focussen op gezonder wonen en leven, relaties, sociale vaardigheden en weerbaarheid. Beide sterke vrouwen worden door de Raad van Bestuur van de Stichting bewonderd voor hun bijzondere inzet.”

Steun aan sterke vrouwen

In het verleden kregen onder andere Zuster Leontine, Anna Theresa De Keersmaeker en Marleen Temmerman het ereteken van de Stichting Gabriëlla Moortgat. ‘Gaby’ was -en is nog steeds- erg bekend in Breendonk. Ze was er onder andere schepen, voorzitster van het plaatselijke Rode Kruis, mecenas van het Emile Verhaeren museum en meer. Nu nog steeds, zeven jaar na haar overlijden, wordt de traditie verdergezet om jaarlijks ‘sterke vrouwen’ te steunen met een geldprijs.