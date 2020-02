G-star-team fuift tegen kanker: “We rijden de 1.000 kilometer als eerbetoon aan Gino” Els Dalemans

14 februari 2020

13u34 4 Puurs-Sint-Amands Met een fuif tegen kanker, nu zaterdag 15 februari in Breendonk (Puurs-Sint-Amands), wil het G-star-team de nodige 5.500 euro inzamelen om deel te nemen aan de 1.000 kilometer van Kom Op Tegen Kanker. “We rijden als eerbetoon aan Gino Capoen, een brandweerman en leraar die onverwacht overleed net voor hij de editie van 2017 zou rijden”, zegt Jolien Verheyden.

“Gino Capoen reed meermaals de 1.000 kilometer als solofietser, dit wil zeggen dat hij de volledige afstand niet in team maar op zijn eentje aflegde. Maar net voor de editie van 2017 overleed Gino erg onverwacht aan hartfalen, hij werd amper 59 jaar oud. Gino woonde in Poperinge, hij was leraar in Ieper, brandweerman bij de post Reningelst en actief in verschillende verenigingen. Zijn dood kwam bij velen enorm hard aan en zijn partner Ninette besloot om een nieuw fietsteam samen te stellen als eerbetoon aan Gino”, zegt Verheyden.

De Toogtrappers

“Via via kwam Ninette bij fietsclub ‘De Toogtrappers’ in Tisselt (Willebroek) terecht. 5 vrouwen uit de ploeg besloten op haar vraag in te gaan: Erna De Maeyer, Katrien Claes, Annick Van Steen, Nancy Verbuyst en ikzelf. Wij vormen nu voor het derde jaar op rij het ‘G-star team’. De G verwijst naar Gino, de ster staat voor al onze dierbare overledenen. Ninette is de meter van ons fietsteam, zij helpt ook al jaren als vrijwilliger mee tijdens de 1.000 kilometer.”

Eerbetoon

“Wij hebben Gino nooit persoonlijk gekend, daarom krijgen we vaak de vraag wààrom we dit doen. We willen, net als die honderden andere deelnemers aan de 1.000 kilometer, gewoon graag ons steentje bijdragen door te doen wat we graag doen: fietsen. Dat we dit koppelen aan een eerbetoon aan een bijzonder man, betekent enorm veel voor Ninette. Iemand willen helpen, kan ook gewoon zo eenvoudig zijn.”

Cupcakes

Maar de deelname aan de 1.000 kilometer, is voor het G-star-team méér dan fietsen. “We moeten natuurlijk ook de 5.500 euro startgeld inzamelen. Eerder organiseerden we een bingo-namiddag, we verkochten cupcakes, zochten sponsors... Nu zaterdag 15 februari organiseren we onze ‘G-star fuift’, vanaf 21 uur in Jeugdhuis ‘t Schuur in de Schaafstraat 35 in Breendonk. Iedereen is welkom om mee te dansen, iets te drinken en ons zo weer een stapje dichter bij die 1.000 kilometer te brengen.”

www.1000km.be/team/g-star-team