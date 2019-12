Frank Van Linden: “Ik wil fit zijn als nieuw medicijn op de markt komt”

Puurs-Sint-Amands

In december blikken we in 10 verhalen terug op 2019 in de regio Mechelen/Lier, Sint-Amandsenaar Frank Van Linden (37) bijt de spits af. Voor hem was 2019 een jaar van verandering, van nieuwe uitdagingen én van hoop: “Mijn doel voor 2020 is mijn lichaam in conditie houden. Er is immers een medicijn in de maak dat mijn spierziekte - ataxie van Friedreich (AVF)- kan afremmen. Zo krijg ik hopelijk weer meer greep op de dingen.”