Fotograaf Philip Boël palmt Verhaerenmuseum in met 'Les Voyages d'Emile #3' Els Dalemans

24 februari 2020

18u28 0 Puurs-Sint-Amands Fotograaf Philip Boël, die 20 jaar lang in Sint-Amands woonde, keert terug naar het dorp met zijn tentoonstelling ‘Les Voyages d’Emile #3'. Die expo in het Emile Verhaerenmuseum combineert de beelden van de Verhaerenfan met poëzie.

Boël is niet alleen directeur van de Academie in Temse -met afdelingen verspreid over heel Klein-Brabant- maar ook landschapsfotograaf én grote fan van de Sint-Amandse schrijver Emile Verhaeren. “Ik verhuisde vanuit Sint-Amands naar het Land van Saeftinghe, maar hield de Schelde én de dichter dicht bij mij”, vertelde Boël bij de publicatie van zijn gelijknamige boek ‘ Les Voyages d’Emile’.

Literaire beroemdheid

“Mijn huis en uitgeverij doopte ik ‘Les heures claires’, naar één van de boeken van Verhaeren. Ik verzamel ook alles wat ik over hem te pakken krijg, en kijk enorm op naar de literaire beroemdheid die Verhaeren was. Verhaeren keek op een bijzondere manier naar de natuur, hij schreef ook regelmatig over de schoonheid ervan, de verhouding mens/natuur, en het gevecht tussen de twee. Ik merkte dat ik als fotograaf met dezelfde blik naar deze onderwerpen kijk als Verhaeren deed.”

Foto’s en poëzie

“Boël zoekt zijn inspiratie in de natuur, hij wordt aangetrokken door de aanwezigheid van het water en laat zich vooral overweldigen door de stilte”, vult conservator Rik Hemmerijckx aan. “Die foto’s gaan in deze expo in dialoog met de poëzie en de teksten van Emile Verhaeren, Victor Hugo, Arthur Rimbaud, Jean-Jacques Rousseau, Fernando Pessoa, Rainer Maria Rilke, Henry David Thoreau, Ton Lemaire en anderen.”

De tentoonstelling in het Emile Verhaerenmuseum bezoeken kan van 1 maart tot 14 juni 2020 tijdens weekends en feestdagen of op reservatie tijdens de week. www.emileverhaeren.be.