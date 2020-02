Fort Liezele wordt decor van eerste Belgische Diynamic Festival Els Dalemans

19u36 0 Puurs-Sint-Amands Het Fort van Liezele in Puurs-Sint-Amands wordt op zaterdag 29 augustus het decor van het ‘Diynamic Festival’. Dat elektronische muziekfestival vond eerder al op verschillende locaties in het buitenland plaats. “We mikken met deze eerste Belgische editie op zo’n 10.000 festivalgangers.”

Diynamic is het Duitse ‘underground electronic’ platenlabel van de Bosnisch-Duitse DJ en technoproducent Solomun. Hij organiseerde eerder al Diynamic Festivals in onder andere Brazilië, Turkije, Duitsland, Roemenië, Nederland.... In 2020 is ook België voor het eerst aan de beurt, het festival vindt op zaterdag 29 augustus plaats in Puurs-Sint-Amands.

“We gingen op zoek naar een locatie die vlot bereikbaar is, en Puurs-Sint-Amands heeft natuurlijk een ideale ligging tussen Antwerpen en Brussel. Het festivalterrein, met het Fort van Liezele op de achtergrond, is niet alleen erg mooi maar ook voldoende ruim. We mikken voor deze eerste editie op zo’n 10.000 festivalgangers, maar het terrein laat ons zeker toe om in de toekomst verder te groeien”, zegt Lomme Valkeneers.

“Inwoners van Puurs-Sint-Amands hoeven zich geen zorgen te maken om mogelijke overlast: het festival duurt één dag, start ‘s middags om 12 uur en zal klokslag middernacht eindigen. Op de line-up is het nog even wachten, maar vanzelfsprekend zal Solomun van de partij zijn samen met een hoop andere Diynamic-leden. De ticketverkoop start volgende week dinsdag, 18 februari om 18 uur.”

