Fort Liezele symbolisch decor van 'Vredesfeest’ op 11 november Els Dalemans

01 november 2019

13u11 0 Puurs-Sint-Amands Fort Liezele in Puurs-Sint-Amands is op maandag 11 november het decor van het ‘Vredesfeest’. Naast een officiële herdenking naar aanleiding van Wapenstilstand, staan er ook heel wat andere activiteiten op het programma.

“We kiezen heel bewust voor Fort Liezele als symbolische locatie voor dit Vredesfeest, want deze mastodont is een stille getuige in onze gemeente van de twee wereldoorlogen”, zegt schepen van evenementen Hilde Van der Poorten (CD&V).

Klimtorens en katapulten

“We openen de deuren op 11 november vanaf 13 uur, dan kunnen kinderen zich uitleven op de klimtorens, spelen met verschillende volksspelen, met katapulten leren schieten en meer. Voor de volwassenen staat er een film­voor­stelling op het programma, iedereen kan ook het verhaal van het Fort zelf ontdekken tijdens een museumbezoek.”

“Om 17 uur start de officiële ceremonie: we leggen dan samen bloemen neer en spelen het Vlaams en Belgisch volkslied. Na dit herdenkingsmoment kan iedereen meewandelen in de fakkeltocht, de dag afsluiten doen we om 18.45 uur met een lichtshow.”

Het Vredesfeest op 11 november vindt plaats in Park Fort Liezele aan de Fortbaan 2 in Puurs-Sint-Amands.