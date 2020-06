Fort Liezele krijgt eigen escape room: “Gedroomde locatie voor dit spel” Els Dalemans

12u59 5 Puurs-Sint-Amands Met een heuse ‘escape room’ heeft het Fort Liezele in Puurs-Sint-Amands er een publiekstrekker bij. “Dit is de perfecte locatie voor zo’n spel, en meteen ook een meerwaarde voor de hele site. We wachten nu alleen nog op de toestemming om veilig te openen”, zegt Bjorn Cloostermans.

Ludo Lauwers, Tom De Decker en Bjorn Cloostermans zetten met z’n drie de schouders onder de nieuwe ‘escape room’. In zo’n kamer moet een groep mensen samen een puzzel of raadsel oplossen binnen een bepaalde tijd. “We gingen zelf al regelmatig elders zo’n ‘escape room’ uitproberen, en begonnen te dromen van onze eigen locatie”, zegt Cloostermans.

Originele staat

“Het Fort Liezele, waar we in het verleden al silent disco’s’ of stille feestjes organiseerden, leek ons de geschikte plek. We kregen meteen de steun van de vzw en het gemeentebestuur, én drie zalen ter beschikking. Twee zijn ondertussen al ingericht voor een specifiek spel. Omdat we niet aan de binnenkant van het Fort Liezele mochten raken -alles moet immers in originele staat blijven- bouwden we houten geraamtes in de kamers.”

Teambuildings

“We mikken met onze escape rooms niet alleen op privépersonen, dit spel is ook geschikt voor feestjes en teambuildings. We werken goed samen met fortcafé De Batterie, er is een vergaderzaal in het complex, het nieuwe park ligt voor de deur… Dit is de perfecte locatie voor zo’n spel, maar het spel zelf is meteen ook een meerwaarde voor de hele site.”

Mondmaskers en handgel

Wanneer Cloostermans en co de deuren mogen openen, is nog even afwachten. “Alles ligt klaar om dit vlot en veilig te laten verlopen: een maximumaantal van 6 deelnemers per escape room, mondmaskers en handgel, de puzzels worden na elk spel ontsmet… We hopen dat we volgende week, op 8 juni, mogen starten. Alles hangt nu af van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad.

Facebook: Escape Fort Liezele