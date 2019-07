Fort Liezele herdenkt maanlanding met lancering van zelfgemaakte raketten Els Dalemans

03 juli 2019

20u50 1 Puurs-Sint-Amands Op 21 juli 2019 is het exact 50 jaar geleden dat de eerste mens een voet op de maan zette. Fort Liezele herdenkt dit bijzondere moment met een heuse ‘rakettendag’. “Teams kunnen in het fort een modelraket bouwen, we lanceren de creaties nog dezelfde dag”, zegt Tim Struyf van het evenemententeam van Fort Liezele.

“Tijdens ‘lift-off 2019’ op 21 juli kunnen teams van twee -telkens een kind en een volwassene- samen een raket van zo’n 50 centimeter groot bouwen. Wij zorgen voor de zelfbouwpakketten, alle nodige knutselmateriaal en een handleiding. De raketten worden gemaakt uit karton en balsahout, en krijgen ook een eigen parachute. Die is zeker nodig, want we willen de creaties van alle teams diezelfde dag nog de lucht in schieten en veilig weer laten landen.”

“Onderaan in de modelraket stoppen we een lading zwart kruit, en met een elektrische ontsteker wordt elke raket in het landschapspark gelanceerd. Met wat rook zorgen we voor dat extra showeffect. De raketten zijn herbruikbaar, dus alle teams krijgen hun exemplaar mee naar huis om ze later zelf nog eens uit te proberen.”

Fort Liezele mikt voor deze activiteit minstens op kinderen van de lagere school. “Je moet toch een beetje handig zijn en je een tijdje kunnen concentreren om dit knutselwerk te maken. Ouders weten van hun kinderen vast wie dit wel en niet kan. Maar je kan niet alleen met mama of papa deelnemen, ook grootouders of andere begeleiders zijn meer dan welkom.”

Met deze rakettendag wil Fort Liezele een jonger publiek bereiken. “Onze Open Monumentendag vorig jaar was volledig op kinderen gericht, en meteen een groot succes. We merken dat we met knutsel- of andere activiteiten meer jongeren en gezinnen over de vloer krijgen, die het fort anders niet meteen zouden bezoeken. Zo kunnen we ook aan hen het verhaal van dit bijzondere monument vertellen.”

Meer info over de rakettendag vind je op www.facebook.com/fort.liezele, inschrijven kan via de webwinkel van de gemeente Puurs-Sint-Amands: https://webshoppuurs.recreatex.be/