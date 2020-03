Flexbus rijdt zeker tot eind 2021 door Klein-Brabant: “Proefperiode was groot succes, aantal reizigers steeg met tienvoud van ons doel” Els Dalemans

04 maart 2020

De Flexbus blijft zeker tot eind 2021 rondrijden in Klein-Brabant. Het proefproject met de vernieuwde belbus ging in september 2019 van start en werd een veel groter succes dan verwacht. "Ons doel was om het aantal reizigers minstens met 4,3 procent te laten groeien, maar met een stijging van maar liefst 47 procent halen we tien keer meer!", zeggen de fiere schepenen van Mobiliteit Alex Goethals (CD&V, Puurs-Sint-Amands) en Saadet Gülhan (N-VA, Bornem).

De Flexbus is een project van de gemeenten Bornem en Puurs-SintAmands, De Lijn en de vervoerregioraad Mechelen. “Heel wat van onze inwoners zijn aangewezen op de wagen voor hun verplaatsingen. Door de belbus flexibeler te laten rijden, hoopten we deze mensen te kunnen overtuigen vaker gebruik te maken van het openbaar vervoer. Het grootste verschil met de belbus is dat de Flexbus makkelijker te boeken is: zowel telefonisch als via een webapplicatie kunnen passagiers tot 30 minuten voor vertrek reserveren, vroeger was dit twee uur. Ook de boekings- en rijtijden werden uitgebreid. De opstart van het proefproject verliep stroef: de app werkte niet zoals het moet, het inbellen voor reservaties duurde te lang… Maar eens die kinderziektes weggewerkt waren, zagen we ook het aantal reizigers spectaculair toenemen”, aldus de schepenen.

Tienvoud van doel

“De cijfers spreken voor zich. Ons doel was een stijging van het aantal reizigers met 4,3 procent ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor. Maar we stegen met meer dan een tienvoud: maar liefst 47 procent! We telden bovendien 51 procent meer unieke klanten. Het totale aantal kilometers dat alle passagiers samen aflegden, lag in januari 2020 maar liefst 67 procent hoger dan een jaar eerder. Vooral dit cijfer is belangrijk, omdat net die bundeling van ritten en chauffeurs het gebruik van de Flexbus efficiënter maakt. We zien ook dat het aantal boekingen op zondag op gang komt: van 4 stuks in september 2019 gaan we naar maar liefst 97 boekingen in januari 2020. Het aantal boekingen kort voor vertrek blijft beperkt, gebruikers reserveren duidelijk graag op voorhand”, vult projectmanager mobiliteit bij IGEMO Tijs Veyt aan.

Inspanningen van gemeenten

Het grote succes van de Flexbus is volgens De Lijn en Igemo het gevolg van de inspanningen van de gemeentebesturen van Bornem en Puurs-Sint-Amands. De schepenen reageren fier: “Het was voor ons enorm belangrijk om aan te tonen dat deze Flexbus nodig is in Klein-Brabant. Daarom vroegen we meteen om extra haltes toe te voegen, waaronder 5 stuks in deelgemeente Breendonk en extra stopplaatsen aan onze lokale dienstencentra. We promootten ook het derdebetalerssyteem, waarbij inwoners een tienrittenkaart kunnen aankopen voor 10 euro in plaats van 16 euro én zorgden voor meer verkooppunten. Aan de middelbare school LAB in Sint-Amands lieten we een bushokje voor de Flexbus plaatsen en we breiden zo snel mogelijk uit met een halte aan de huisartsenwachtpost.”

Met een duidelijke communicatie, genoeg opstappunten en een korting zoals dit derdebetalerssysteem kan deze bus ook elders een succes worden Schepenen Saadet Gülhan en Alex Goethals

Duidelijke communicatie

Voor beide gemeenten is het doel immers het aantal reizigers van de Flexbus nóg hoger te krijgen. “Het is heel duidelijk dat onze regio nood heeft aan de Flexbus én dat je mensen kan overtuigen om gebruik te maken van het openbaar vervoer. Met een duidelijke communicatie, genoeg opstappunten en een korting zoals dit derdebetalerssysteem kan deze bus ook elders een succes worden.”

De Flexbus rijdt op weekdagen van 6-21 uur, op zaterdag van 8-23 uur en op zon- en feestdagen van 10-19 uur.