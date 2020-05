Flexbus rijdt vanaf maandag weer door Klein-Brabant: “Maximum 3 reizigers met mondmasker per rit” Els Dalemans

08 mei 2020

11u58 2 Puurs-Sint-Amands De Flexbus Klein Brabant van De Lijn zal vanaf maandag 11 mei opnieuw rondrijden in Bornem en Puurs-Sint-Amands . Er komt meteen ook een extra opstapplaats bij. Reizigers moeten wel rekening houden met een reeks maatregelen.

Ook De Lijn nam maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, en annuleerde daarom weken geleden alle belbusritten. De belbussen zijn volgens de openbare vervoersmaatschappij immers te klein om voldoende afstand te kunnen garanderen. Maar nu de coronamaatregelen versoepelen, zullen alle belbussen - en dus ook Flexbus Klein-Brabant - vanaf maandag weer mogen uitrijden.

Mondmasker

“Een rit reserveren kan nu al, wie gebruik wil maken van de Flexbus moet wel rekening houden met enkele afspraken. Zo moet iedereen ouder dan 12 jaar een mondmasker dragen aan de halte en tijdens de rit. Ook de chauffeur zal een exemplaar dragen als hij reizigers vervoert. Er kunnen ook maximum 3 reizigers tegelijk mee in een belbus, om voldoende afstand te houden zal de chauffeur altijd eerst afstappen en pas daarna volgen de reizigers”, somt mobiliteitsschepen in Puurs-Sint-Amands Alex Goethals (CD&V) op.

Huisartsenwachtpost

“We maken van deze heropstart meteen gebruik om een extra halte aan ons Flexbus-parcours toe te voegen. Omwille van de grote vraag komt er nu ook een opstapplaats met bijhorend bord aan de Huisartsenwachtpost N16. Deze locatie was nog een belangrijke ontbrekende schakel in het geheel. We hopen dat opnieuw heel wat mensen uit Klein-Brabant gebruik zullen maken van dit vervoersmiddel, want de Flexbus was vóór de start van de coronacrisis enorm populair.”