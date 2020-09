Flexbus Klein-Brabant blaast eerste kaarsje uit: “Succes bewijst dat de nood aan openbaar vervoer groot is” Els Dalemans

02 september 2020

17u52 4 Puurs-Sint-Amands De Flexbus De Flexbus rijdt exact één jaar door Klein-Brabant , en schreef in die tijd een succesverhaal. “Wij hopen dat de Flexbus ook na 2021 blijft rijden”, zegt mobiliteitsschepen in Puurs-Sint-Amands Alex Goethals (CD&V). Ook Burgerbeweging ProMobiel is positief, maar waarschuwt: “De Flexbus mag de reguliere bus niet vervangen. Dit succes bewijst immers dat de nood aan openbaar vervoer in Klein-Brabant groot is.”

De Flexbus is een project van de gemeenten Bornem en Puurs-Sint-Amands, De Lijn en de vervoerregioraad Mechelen. Bij de lancering van het project was het doel om het aantal reizigers met 4,3 procent te doen stijgen. Met een stijging van maar liefst 47 procent tijdens de eerste zes maanden werd meteen het tienvoud behaald. Het totale aantal kilometers dat alle passagiers samen aflegden, lag in januari 2020 zelfs 67 procent hoger dan een jaar eerder.

Coronamaatregelen

“Toen kwam echter de coronacrisis, en mocht de Flexbus enkele weken niet uitrijden. Na de lockdown mocht maar één derde van de capaciteit gebruikt worden, omwille van de coronamaatregelen. We hebben daarom met De Lijn afgesproken dat we cijfers van deze uitzonderlijke situatie niet mee zullen opnemen in de evaluatie”, zegt Goethals.

Kinderziektes

“De Flexbus is met de nodige kinderziektes van start gegaan, maar gaandeweg hebben we de werking kunnen verbeteren, het aantal haltes uitgebreid, een derdebetalersysteem op poten gezet… Normaal gezien loopt het proefproject tot december 2021, maar ik denk dat de Flexbus niet meer uit Klein-Brabant zal verdwijnen. Het succes is te groot.”

Extra capaciteit

Ook Dirk Smet van Burgerbeweging ProMobiel is positief over het project, maar waarschuwt. “De Flexbus dreigt slachtoffer te worden van het eigen succes. De vraag wordt stilaan groter dan het aanbod, maar er is - zoals steeds - geen budget om extra bussen in te zetten. Op piekmomenten zou die extra capaciteit echt wel welkom zijn. Voor ons is het succes van de Flexbus trouwens een logisch gevolg van het ontbreken van een degelijk regulier openbaar vervoersnet in Klein-Brabant.”

Link met Waasland

“We hopen daarom dat de lokale besturen, De Lijn en de voervoersregioraden samen werk blijven maken van andere vlotte verbindingen. Er is nog steeds geen link met het Waasland, en de gevolgen worden alsmaar groter: dagelijkse files op de N16, verkeersdrukte op de sluipwegen, bedrijven die stilaan onbereikbaar worden, patiënten die maar moeilijk in het AZ Rivierenland geraken…”

Tussen kant en wal

“In Puurs staan er bijkomende busverbindingen naar Sint-Amands op de agenda, en daar is ook een groot NMBS-station aanwezig. Bornem dreigt echter tussen kant en wal te vallen. De gemeente ligt aan de grens van de vervoersregio, er rijden amper bussen en treinen en dan meestal nog met vertraging. Laat ons dus waakzaam blijven, en ervoor zorgen dat de vervoersregiogrenzen geen bijkomend obstakel worden in plaats van een oplossing.”