Fietsersbond wil weten waar fietsstraten moeten bijkomen Wannes Vansina

15 april 2020

Welke straat wil jij ingericht zien als fietsstraat in jouw gemeente? Die vraag legt Fietsersbond Klein-Brabant/Vaartland voor aan de inwoners van Bornem, Puurs-Sint-Amands en Willebroek middels een enquête. “Zodra we weer uit ons kot mogen, zullen we de antwoorden voorleggen tijdens het jaarlijkse overleg met de drie schepenen van Mobiliteit”, zegt coördinator Michel Landuydt. De Fietsersbond is voorstander van straten waar auto’s tweewielers niet mogen voorbijsteken. “Maar het kan niet overal. Een fietszone zoals Mechelen heeft gedaan, is niet mogelijk. De mensen moeten eerst wennen en er gaat sowieso tegenkanting komen. Ook straten waar bussen van De Lijn rijden, kunnen niet.” Momenteel is er in de drie gemeenten één fietsstraat: de Riddermoerstraat in Bornem. Suggesties voor andere zijn welkom via FietsersbondKBV@telenet.be.