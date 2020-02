Fietsersbond Klein-Brabant/Vaartland blaast 5 kaarsjes uit: “Nog veel werk aan de winkel” Els Dalemans

06 februari 2020

12u22 10 Puurs-Sint-Amands De Fietsersbond Klein-Brabant/Vaartland blaast 5 kaarsjes uit. “We blikken terug op vijf drukke jaren en er ligt nog héél wat werk op de plank”, zegt coördinator Michel Landuydt.

“De Fietsersbond Klein-Brabant/Vaartland is een vereniging die opkomt voor de rechten van fietsers in de gemeenten Bornem, Puurs-Sint-Amands en Willebroek. Wij streven naar de aanleg en het onderhoud van meer veilige en duurzame fietspaden in asfalt, naar de omvorming van bestaande gevaarlijke kruispunten tot conflictvrije kruispunten, en naar de aanleg van veilige en vlotte fietsostrades”, somt Landuyt op.

Fietsknelpunten

“Fietsersbond Klein-Brabant/Vaartland controleert verder met een hoogtechnologische meetfiets de fietsroutes, inventariseert de fietsknelpunten in de regio en maakt al deze info over aan de gemeentelijke mobiliteitsambtenaren en schepenen. We zetelen ook in gemeentelijke adviesraden en werken samen met bedrijven rond een fietsvriendelijk personeelsbeleid.”

Moordstrookjes

“Er werd al heel wat werk verzet, maar er zijn ook nog heel wat aandachtspunten. Zo willen we graag nog meer veilige schoolomgevingen, door de invoering van de zone 30 en de schoolstraten. We hopen ook dat meer straten in de regio echte fietsstraten kunnen worden en dat de bestaande ‘moordstrookjes’ langs drukke wegen volwaardige fietspaden kunnen worden. Tot slot moet er snel een oplossing worden gezocht voor de vaak gevaarlijke speed-pedelecs.”

Wie lid wil worden van de Fietsersbond Klein-Brabant/Vaartland kan mailen naar fietsersbondkbv@telenet.be