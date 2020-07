Fietsbarometer legt knelpunten bloot: “Maak dorpskernen autoluwer” Wannes Vansina

17 juli 2020

18u10 0 Puurs-Sint-Amands De provinciale Fietsbarometer heeft 73 kilometer bovenlokale functionele fietsroutes in de gemeente Puurs-Sint-Amands aan een grondig onderzoek onderworpen. De studie legde een aantal knelpunten bloot.

De fietspaden in de gemeenten scoren gemiddeld. Ze krijgen 6,1/10, maar er zijn ook punten die het veel slechter doen. “Uit de barometer komt naar voor dat de Wolfstraat en in het verlengde Liezele-Dorp slecht scoren: 2/10, terwijl het gemotoriseerd verkeer er 70 kilometer mag rijden. Vanuit de provincie raden we conforme enkelrichtingsfietspaden aan voor onder andere Wolfstraat, Liezele-Dorp, Provincialeweg en Kasteelstraat”, licht gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor Mobiliteit, toe.

Op 18 van de 73 onderzochte kilometer is er geen fietsinfrastructuur aanwezig. “Er komt naar voor dat snelheidscontroles en snelheidsremmende maatregelen nodig zijn in onder andere Meir, Oppuurseweg en Theo Andriesstraat. In de Palingstraat, Liezele-dorp, Hoogstraat en Stationsstraat is het te druk voor gemengd verkeer. Hier kan onderzocht worden of bepaalde routes structureel autoluwer gemaakt kunnen worden, uiteraard steeds te bekijken in een breder mobiliteitskader”, geeft gedeputeerde Luk Lemmens mee.

Burgemeester Koen Van den Heuvel zegt de suggestie voor autoluwere dorpskernen mee te nemen in het beleidsplan Ruimte. “Momenteel zijn we bezig met het ontwerp van een fietspad langs de Theo Andriesstraat in Liezele. Daarnaast zijn ook de plannen voor de Wolfstraat al ver gevorderd.”

De provincie wil met de Fietsbarometer de situatie voor fietsers in heel de provincie Antwerpen comfortabeler en veiliger maken.