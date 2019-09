Feest voor eeuwelinge Finneke in woonzorgcentrum Sint-Pieter Els Dalemans

17u53 6 Puurs-Sint-Amands De bewoners van woonzorgcentrum Sint-Pieter in Puurs-Sint-Amands vierden vrijdag feest. Josephina Willockx, beter gekend als ‘Finneke’, blies er immers 100 kaarsjes uit. “Omdat de jarige zo van muziek houdt, boekten we een muzikant om er een echt dansfeest van te maken”, zegt Liesbeth Vanhee van Sint-Pieter.

“Finneke werd geboren in de Puurse deelgemeente Breendonk, op de boerderij van haar ouders. Ze stapte in 1945 in het huwelijksbootje en nam het bedrijf van haar moeder en vader over. Finneke en haar man kregen zelf 4 dochters, die op hun beurt voor de nodige kleinkinderen zorgden. In 1995 vierden Finneke en haar echtgenoot nog hun gouden huwelijksverjaardag, haar man overleed echter op 81-jarige leeftijd. Finneke verhuisde naar het woonzorgcentrum toen ze 93 jaar oud was”, zegt Vanhee.

“Ondanks haar leeftijd is Finneke nog in goede gezondheid. Ze geniet van muziek, dansen en feesten. Daarom besloten we samen met haar familie en vrienden om méér te doen dan enkel een receptie te organiseren. We toveren onze cafetaria om tot een feestzaal met slingers, foto’s en een ereboog, en lieten een muzikant aanrukken. André Mampaey zorgt al twintig jaar voor de muziek tijdens onze feestjes in het woonzorgcentrum, hij kent de smaak van onze bewoners dus door en door. Finneke vond de verrassing geweldig en genoot met volle teugen van haar eeuwfeest.”