Effectieve celstraf van zes maanden voor verkeersagressie Tim Van Der Zeypen

19 juni 2020

Een 51-jarige man uit Puurs-Sint-Amands is door de rechtbank in Mechelen bij verstek veroordeeld tot een celstraf van zes maanden effectief. De vijftiger stond eerder terecht voor een geval van verkeersagressie. Begin september 2019 zou hij zich hebben geërgerd aan het rijgedrag van een andere weggebruiker en ging hij vervolgens verhaal halen. Het kwam tot een discussie en daarbij werd een vuistslag uitgedeeld. Het slachtoffer raakte gewond. Volgens de verklaringen van de vijftiger aan de politie bleek dat hij eerst zelfs werd aangevallen. “Maar uit het onderzoek is gebleken dat hij zelf was uitgestapt en naar het slachtoffer toe was gegaan”, klonk het bij procureur Nele Poelmans. Naast de celstraf kreeg de 51-jarige ook nog een geldboete opgelegd van 400 euro. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend. Hiervoor heeft de vijftiger dertig dagen tijd.