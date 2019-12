Eerste Tura-Construct Cross krijgt mogelijk tweedaags vervolg Wannes Vansina

28 december 2019

18u36 1 Puurs-Sint-Amands “Mogelijk maken we er volgend jaar een tweedaagse van.” De organisatoren van de ‘Tura-Construct Cross’ in Sint-Amands waren zaterdag in de wolken na afloop van hun eerste veldrit.

Voetbalclub KSK Sint-Amands organiseerde zaterdag voor het eerst een heuse veldrit in Sint-Amands, in samenwerking met de Verstandhouding der Noorderkempen. 150 renners in verschillende categorieën reden de route doorheen de velden langsheen de Schelde.

“Voor ons was de organisatie een hele uitdaging en een sprong in het onbekende, maar de wedstrijden zijn goed verlopen en we hebben veel positieve commentaren gehoord over het parcours”, zegt Bert Tierens. Zeker de G-categorie en deze voor deelnemers van 6 tot 8 jaar waren een succes.

Hoogstwaarschijnlijk komt er een vervolg, mogelijk zelfs een tweedaagse. “Of die zondag dan ook in samenwerking met de Noorderkempen of met een andere bond zal zijn, moeten we nog bekijken”: aldus nog Tierens.