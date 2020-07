Eerste sportmedisch testlabo van Klein-Brabant opent deuren: “Anderen helpen hun sportieve dromen waar te maken.”



Els Dalemans

10 juli 2020

15u20 1 Puurs-Sint-Amands Sportcentrum De Schans in Puurs-Sint-Amands heeft er weer een speler bij. Klein-Brabander Roman Vanstaen opent in het gebouw van MovePassion de deuren van zijn sportmedisch testlabo ‘Proman Sports’. “Sporters kunnen hier terecht voor persoonlijke en professionele begeleiding en advies, om zo hun sportieve dromen waar te maken.”

“Wie bij Proman Sports aanklopt, wordt eerst aan een reeks conditietesten onderworpen. Zo krijgen we een totaalbeeld van elke atleet, wat belangrijk is om de meest efficiënte training uit te dokteren. Elke sporter krijgt dus een persoonlijk trainingsschema, helemaal aangepast aan het eigen doel, met een tijdsschema, verschillende trainingsmogelijkheden en variaties, een opvolging van de conditie...”

Topprestatie

“We werken met verschillende pakketten, afhankelijk van je doel. Wie een topprestatie wil leveren, kan bijvoorbeeld kiezen voor een veel nauwere samenwerking, we bieden ook een blessurepreventie-programma aan, voedingsanalyse, begeleiding op wedstrijden, workshops voor clubs of organisaties… Alles wordt altijd aangepast aan de vraag van elke atleet.”

Tikkeltje talent

Vanstaen heeft ook zelf een sportief verleden. “Als kind voetbalde ik, daarna maakte ik de overstap naar het wielrennen. In de jeugdreeksen behaalde ik goede resultaten, maar ik miste het trainingskarakter en net dat tikkeltje talent om het verder te schoppen. Maar wat achter de schermen gebeurde -de verschillende trainingsmethodes waarmee werd gewerkt- boeide me steeds meer. Na mijn studie Bewegingswetenschappen aan de KU Leuven kreeg ik de kans om wereldwijd heel wat ervaring op te doen: bij de nationale wielerbond van Suriname, bij het nationale pisteteam en opleidingsteam van Colombia, bij de wielerbond in Chili...”

Coronacrisis

“Terug in België, werd dit testlabo mijn volgende grote project. Het oorspronkelijk doel was om Proman Sports te openen in maart, maar de coronacrisis stak daar een stokje voor. Na enkele onzekere en financieel zware maanden, sta ik nu echt te trappelen om van start te gaan. Ik merk ook dat corona voor een sportieve boost heeft gezorgd bij velen, hopelijk blijft deze sportmicrobe wél lang in de lucht hangen.”

www.promansports.be