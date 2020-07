Eerst knalt vrachtwagen tegen mobiel signalisatiebord, dan botst auto tegen gevallen bord Tim Van Der Zeypen

20 juli 2020

11u15 8 Puurs-Sint-Amands Op de A12 richting Brussel in Breendonk (Puurs-Sint-Amands) is een vrachtwagen met hoogtewerker tegen een signalisatiebord geknald. Er vielen geen gewonden. Omdat het bord moet worden hersteld, zijn twee van de drie rijstroken momenteel nog steeds afgesloten voor het verkeer.

Het ongeval gebeurde maandagochtend omstreeks 8.30 uur. Op een driehonderdtal meter voor de afrit van de A12 richting de N16, botste de vrachtwagen tegen een mobiel signalisatiebord. Dat bord werd er geplaatst om chauffeurs te waarschuwen dat de brug in Tisselt (Willebroek) defect is en er een omleiding moeten worden gevolgd.

Door de aanrijding kwam het verkeersbord naar beneden. Een auto die achter de vrachtwagen kwam, kon het bord niet meer ontwijken en reed er frontaal tegenaan. De schade was groot. Het voertuig moest worden getakeld. De bestuurder kwam er met de schrik vanaf.

Geluk gehad

“Indien ik de vrachtwagen had ingehaald, zoals ik dat eerst van plan was, had ik die arm van het signalisatiebord op het dak van mijn auto gekregen. Of was ik er frontaal op ingereden. Dat had ik het mogelijk niet overleefd”, vertelt de 72-jarige chauffeur uit Puurs.

Of de trucker de aanrijding heeft gevoeld, is niet duidelijk. Hij zou eerste nog zijn verder gereden, maar parkeerde zich later iets verderop, op de parking van een tankstation langs de A12. De politie onderzoekt de omstandigheden van het ongeval verder.

Hulpdiensten zijn momenteel nog steeds ter plaatse. Het signalisatiebord moet worden hersteld. Hierdoor is enkel verkeer mogelijk op de linkerrijstrook. Dat zorgde voor de nodige verkeershinder. Het Vlaams Verkeerscentrum vraagt autobestuurder om tijdelijk om te rijden via de E19.