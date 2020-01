Duvelblues lanceert eerste namen van 19de editie: “Drie kleppers op komst” Els Dalemans

20 januari 2020

13u00 1 Puurs-Sint-Amands De organisatoren van het festival Duvelblues in Ruisbroek (Puurs-Sint-Amands) lanceren nu al de eerste namen voor de editie van 2020. Wie niet kan wachten tot eind mei, kan al genieten van een stevige portie blues tijdens een extra show op 25 maart.

“We proberen jaarlijks om de ‘crème de la crème’ naar Ruisbroek te halen, ook deze negentiende editie belooft weer een knaller te worden. We mogen immers al drie grote kleppers verwachten. De eerste is Hans Theessink, een legende uit de Lage Landen in de wereld van de Nederlandse deltablues. Intussen behoort hij ook in Duitsland en Oostenrijk tot de absolute top”, klinkt het.

“Nummer twee is James Harman & Shakedown Tim Band, een speciale combinatie. Harman is een kranige zeventig die al platen maakt sinds 1962. Shakedown Tim is een bluestalent van eigen bodem, afkomstig uit Boom. Wij zetten de oude Amerikaanse blueskraker en het jonge Belgisch talent samen op het podium.”

Korting voor ‘early birds’

“Jontavious Willis tot slot is een 23-jarige man uit Georgia, die door levende blueslegende Taj Mahal een wonderkind wordt genoemd. Willis wist dat andere bluesicoon Keb’Mo te strikken als producer van zijn jongste plaat. Wie deze drie straffe namen zeker wil zien, kan nu al een ‘Early Bird Ticket’ kopen: onze eerste 100 tickets bieden we aan voor 28 euro.”

“Voor wie Duvelblues nog te ver weg is, organiseren we eind maart al een extra show. De Ben Miller Band uit USA brengt no-nonsense bluegrass, country & blues recht uit Missouri. Ook Handkerchief is van de partij, met een mix van blues, ska, roots, gypsy, calypso en meer.”

De Extra Club Show vindt plaats op woensdag 25 maart in Jeugdhuis Kabal in Ruisbroek (Puurs-Sint-Amands), tickets aan 15 euro bestellen kan via http://duvelblues.be.