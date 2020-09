Duvel wint goud en krijgt nieuwe look

Els Dalemans

11 september 2020

14u40 0 Puurs-Sint-Amands Het bekende bier Duvel van brouwerij Moortgat in Breendonk (Puurs-Sint-Amands) werd verkozen tot beste Pale Ale ter wereld. Nog drie andere bieren van dezelfde brouwerij vielen in de prijzen. Duvel krijgt niet alleen goud, maar ook een nieuwe look.

“In Londen werden de ‘World Beer Awards’ georganiseerd, waarbij een internationale jury van bierkenners jaarlijks de allerbeste bieren ter wereld bekroont. Meer dan 2.200 bieren uit meer dan vijftig landen werden verdeeld in negen verschillende categorieën. Duvel werd, net als in 2018, ook nu weer verkozen tot ‘World’s Best Pale Ale – Belgian Style strong’”, zegt Debby Wilmsen.

Nog drie winnaars

“Ook drie andere bieren van brouwerij Duvel Moortgat mochten medailles opspelden. Cherry Chouffe werd verkozen tot ‘Country Winner’ en is het hoogst scorende Belgische bier in de categorie ‘Red Beer/Flavoured’, Liefmans Goudenband kreeg een zilveren medaille in de categorie ‘Sour & Wild Beer/Oud Bruin’ en Tripel d’Anvers won een zilveren award in de categorie ‘Pale Beer – Belgian Style Tripel’.

Nieuwe look

“Duvel won niet alleen goud, maar kreeg recent ook nog een nieuwe look. De vertrouwde Duvelflesjes dragen voortaan een vernieuwd en opgefrist etiket. Voor het rugetiket werden zelfs zes verschillende versies ontworpen, met telkens een ander weetje over het Belgische speciaalbier. Ook de varianten, Tripel Hop Citra en Duvel Tripel Hop Cashmere, krijgen een make-over. Dit lijkt een kleine, maar is best een opmerkelijke verandering in de 150-jarige geschiedenis van Duvel.”