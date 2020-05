Duvel-Moortgat brouwt, samen met Nederlandse collega’s, nieuw speciaalbier



Els Dalemans

07 mei 2020

17u08 6 Puurs-Sint-Amands De brouwers van Duvel-Moortgat stellen, samen met hun Nederlandse collega’s van brouwerij ’t IJ, een nieuw speciaalbier voor. ’t IJ van de Duvel is een bloemig, fris, hoppig en fruitig bier geworden, dat vanaf midden mei in de rekken ligt.

“Onze brouwers proberen regelmatig iets nieuw uit in de microbrouwerij van Duvel-Moortgat, maar dit keer deden ze dat niet alleen. Ze sloegen opnieuw de handen in elkaar met de Nederlandse collega’s van ’t IJ, een brouwerij in Amsterdam. De twee brouwerijen werkten al eens samen in 2017: dat bier was een groot succes en meteen uitverkocht. Met de zomer in aantocht was het tijd voor een nieuw brouwsel.”

Amsterdams lef

“Het resultaat van de samenwerking is dit keer ’t IJ van de Duvel, een zacht en blond bier met een mooie troebelheid. Dit speciaalbier is tegelijk bloemig, fris, hoppig en fruitig en daarmee een perfect bier voor de langere en warmere dagen. Dit speciaalbier van de Lage Landen combineert perfect het Duvels karakter met Amsterdams lef.

’t IJ van de Duvel is te verkrijgen vanaf mei 2020 tot de voorraad strekt. Je vindt het in België in supermarkten en bij de drankenhandel en op vat in verschillende horecazaken vanaf het moment dat ze de deuren weer mogen openen.