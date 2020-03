Duo staat terecht voor drugshandel: “Nederlander voerde in, Belg zorgde voor de verkoop” Tim Van Der Zeypen

05 maart 2020

14u00 0 Puurs-Sint-Amands Het parket in Mechelen vorderde vandaag een celstraf van achttien maanden tegen een Nederlander (35) en een 25-jarige man uit Buggenhout. Het duo wordt verdacht van een drugshandel. Bij een anti-inbraakactie in Puurs-Sint-Amands liepen ze tegen de lamp nadat de dertiger werd tegengehouden en de politie een kilogram cannabis aantrof.

Na zijn arrestatie werd de Nederlander verhoord en gaf hij vrijwel meteen toe dat hij de drugs vervoerde vanuit Nederland naar België. “Maar de naam van een opdrachtgever wou de man niet niet kwijt. Uit vrees voor represailles”, zei het parket.

Op basis van de gegevens van een ander verdacht voertuig, dat destijds bij de controleactie werd gespot, kwamen speurders van de politiezone Klein-Brabant terecht bij de Oost-Vlaming. “Hij was gekend bij politie en gerecht voor drugsfeiten en kreeg hiervoor in maart 2016 een straf met probatie-uitstel”, ging het parket verder.

Doorgedreven onderzoek

De ANPR-camera’s werden bekeken en daaruit bleek al meteen dat er een link was tussen de twee. Zo werden de twee, zeker vier keer, op hetzelfde moment opgemerkt toen ze voorbij dezelfde camera reden. Nog volgens diezelfde camera’s van het parket hadden de twee toen ook duidelijk afgesproken.

“Want de tijd tussen de twee punten kwamen niet overeen”, aldus het parket. “Uit telefonie-onderzoek bleek er ook een link te zijn. De twee hadden een gemeenschappelijk Nederlands contact in hun gsm staan.” Er volgde ook nog een huiszoeking.

Mocht hij in zijn jeugdjaren die fouten niet hebben gemaakt, zou hij hier niet hebben gestaan. Advocaat van de 25-jarige beklaagde

Geen bewijsmateriaal

Drugs werd er bij de 25-jarige niet gevonden, twee gsm’s met drugsgerelateerde berichten alsook een geldsom van 3.100 euro cash wel. “De gsm’s waren van vroeger en het geld was afkomstig van zwartwerk”, reageerde de twintiger op de rechtbank.

Hij en zijn advocaat betwistten het drugsbezit- en gebruik niet maar ontkenden wel de drugshandel. Hiervoor werd de vrijspraak gevraagd. “Er is geen enkele objectief bewijsmateriaal”, zei de advocaat van dektwintiger. “Mocht hij in zijn jeugdjaren die fouten niet hebben gemaakt, zou hij hier niet hebben gestaan.”

“Onschuldig”

De jongeman zelf voegde nog toe dat hij inmiddels wil werken aan zijn drugsgebruik en dat hij zijn leven heeft opgebouwd. “Ik zit hier onschuldig”, gaf hij de rechters nog mee. “Een nieuwe veroordeling zou ik alles in elkaar zien vallen. Net nu alles goed gaat.”

De Nederlander tot slot vroeg een werkstraf. “Nadat hij terug naar Nederland verhuisde, heeft hij een moeilijke periode gekend. Hi had geen job, geen huis en financiële problemen. Toen kwam het aanlokkelijk voorstel om in ruil voor honderd euro een pakje naar België te brengen”, aldus zijn advocate.

Een vonnis volgt op 1 april.