Drugsdealer (30) crasht op weg naar afnemer Tim Van Der Zeypen

17 juni 2020

15u00 0 Puurs-Sint-Amands De dertigjarige Kasmi B. uit Vilvoorde riskeert een celstraf van achttien maanden. De dertiger werd opgepakt na een crash met zijn wagen toen hij op weg was naar een afnemer in Puurs-Sint-Amands.

In juni 2019 werd de politie van Klein-Brabant opgeroepen voor een verkeersongeval in de Wachtingstraat in Breendonk. De chauffeur was uit de bocht gegaan met zijn wagen en in een gracht beland. Een ooggetuige zag hoe de beklaagde een man opbelde en enkele spullen verplaatste in een bestelwagen. Niet veel later troffen de verbalisanten niet enkel 22 ‘paxons’ cocaïne aan in het veld naast de rijbaan, maar ook de bestelwagen.

“Daarin werden enkele documenten gevonden van de beklaagde. Net zoals een aanzienlijke geldsom”, vertelde openbaar aanklaagster Nele Poelmans op zitting. “De man bleek een afnemer te zijn. Hij verklaarde meteen dat hij na de crash was opgebeld door de beklaagde en hem moest komen oppikken.”

Gevonden

De dertiger werd opgepakt en verhoord. Hij gaf de feiten meteen toe. “De drugs waren van mij. Ik had ze gevonden in Molenbeek en ik ben de drugs gaan verkopen”, gaf de dertiger eerlijk toe. De man werd vrijgelaten onder voorwaarden maar werd in mei jongstleden opnieuw opgepakt voor gelijkaardige feiten in Brussel. Sindsdien zit hij in de gevangenis. “Ik was al gestopt met dealen voor de coronapandemie uitbrak, maar door de crisis verdiende ik ook geen geld meer”, zei hij vandaag op zitting. “Daarom ben ik opnieuw begonnen.”

Het parket eiste een celstraf van 18 maanden en een geldboete van 8.000 euro effectief. Beklaagdes advocaat Saïd Aboulakil voerde vandaag enkel betwisting over de periode waarin er werd gedeald. Volgens het parket ging het om zeven maanden, de verdediging sprak van drie maanden. Zij vroegen een straf met uitstel gekoppeld aan voorwaarden. “Hij heeft een drugsprobleem”, besloot de strafpleiter. “Hij is op jonge leeftijd gestart met gebruiken en raakte dan in verleiding om ook zelf drugs te gaan verkopen.”

Vonnis op 24 juni.