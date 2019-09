Dronken chauffeur betrapt ondanks ingetrokken rijbewijs TVDZM

19 september 2019

De politie van Klein-Brabant heeft in Bornem de wagen in beslag genomen van een dronken chauffeur. Hij legde een positieve ademtest af en bleek bovendien ook nog te rijden terwijl zijn rijbewijs al was ingetrokken. Het voertuig werd getakeld. Verder werd er nog twee bromfietsen in beslag genomen. Zo bleek een bromfiets in Bornem niet verzekerd en was de bromfiets, die werd tegengehouden in Puurs-Sint-Amands, opgefokt. Tot slot werd er nog een autobestuurder geverbaliseerd omdat hij niet in orde was met zijn rijbewijs. Het ging om een leerling-chauffeur die vergezeld werd door een passagier zonder geldig rijbewijs.