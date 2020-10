Dribbelfestival tijdens testmoment van vernieuw project Balvast Tim Van Der Zeypen

11 oktober 2020

15u50 0 Puurs-Sint-Amands Op de nieuwe kunstgrasvelden van het sportpark De Schans in Puurs-Sint-Amands ging zondagvoormiddag het ‘dribbelfestival’ door. Het startschot gekoppeld aan een van de vier testmomenten voor een vernieuwd project: Balvast.

“Balvast is de start van een droom om jeugdspelers gericht en kwalitatief te gaan ontwikkelen. En dat met zeer gemotiveerde en gediplomeerden talentcoaches uit eigen streek”, legt Louis Geysels van Balvast uit. “Daar waar er in gewone voetbalclubs de focus ligt op samenspel en de match, geven wij talenttraining op maat, volgens de leeftijd en het niveau van elk talent.” Dit jaar wordt er gestart met veertig ‘talenten’ en dit met een éénduidige leerlijn.

“Zo ieder talent zich zowel individueel als op teamniveau kan blijven ontwikkelen”, klinkt het nog. Naast de talentrainingen en het dribbelfestival, was er ook een samenwerking met FUTSALL Puurs. “Hier gaat een groep van talenten in de categorie U10-U11 een maandelijkse talenttraining krijgen in de zaal en deelnemen aan Futsalwedstrijden in tornooivorm”, besluit Geysels.