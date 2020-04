Dorpshart wordt afgesloten voor werken: “Winkels moeten toch sluiten, dus we vervroegen deze klus” Els Dalemans

10 april 2020

12u42 0 Puurs-Sint-Amands Het Dorpshart in Puurs-Sint-Amands wordt vanaf dinsdag 14 april afgesloten voor verkeer komende vanuit de Hoogstraat. “Deze herstellingswerken stonden eind april op de planning, maar worden vervroegd omwille van de coronamaatregelen.”

“De meeste handelaars in het centrum zijn omwille van de coronacrisis toch verplicht om de sluiten. Daarom starten we op hun vraag enkele weken eerder met de geplande herstellingswerken aan het Dorpshart. Deze bestaan uit drie verschillende fasen, waarvan elke fase telkens drie weken duurt. Het gaat steeds om één week herstellingswerken en twee weken uithardingstijd”, klinkt het.

Optimale bereikbaarheid

“Omdat de fasen elkaar deels overlappen, zal de klus in totaliteit zo’n vijf weken tijd in beslag nemen. We zullen echter wekelijks bekijken we of we de volgende fase al dan niet zullen opstarten. Op het moment dat de coronamaatregelen opgeheven worden, en onze handelszaken terug hun deuren kunnen openen, zullen wij een volgende fase niét opstarten. We leggen op dat moment de werken voorlopig even stil om voor een optimale bereikbaarheid te zorgen.”

Handelaars blijven bereikbaar

Tijdens de herstellingswerken aan het Dorpshart blijft doorgaand verkeer vanuit de Stationsstraat in de richting van Kalfort mogelijk, ook de ondergrondse parking blijft bereikbaar. De handelszaken in de Hoogstraat die nog geopend zijn blijven ook bereikbaar. Met de fiets of te voet kan je de Hoogstraat nog perfect in, wie met de wagen is kan gebruik maken van de ondergrondse parking Dorpshart of de parking op de Hondsmarkt.