Exclusief voor abonnees Dochter Els getuigt over overleden Karel De Smedt: “Meer burgervader dan burgemeester” Wannes Vansina

22 april 2020

15u57 0 Puurs-Sint-Amands Sint-Amands moet afscheid nemen van ereburgemeester Karel De Smedt. Hij overleed maandag in AZ Sint-Blasius in Dendermonde. Hij werd 78. “Vader was meer burgervader dan burgemeester”, zegt dochter Els, die schepen is.

Karel De Smedt was achttien jaar lang burgemeester van Sint-Amands voor de christen-democraten. Daarvoor was hij ook nog zes jaar schepen onder burgemeester Ceurvelt. In 2006 besliste hij dat het welletjes was geweest en stelde het stemmenkanon zich niet meer verkiesbaar. Freddy Sarens nam de fakkel over.

Hij bleef van aan de zijlijn erg betrokken, maar sukkelde de laatste jaren wel met zijn gezondheid. Vier weken geleden werd hij opgenomen. “Voor een kleinigheid”, zegt Els. Haar vader zou het ziekenhuis niet meer verlaten. Bijzonder pijnlijk was dat het tijdens de coronapandemie gebeurde, waardoor de man die zo graag onder het volk kwam, de laatste weken niemand meer mocht zien.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen