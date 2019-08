Dievenbende viseert BMW’s en stelen ingebouwde GPS-toestellen: “Schade loopt op tot duizenden euros” POLITIE ZET FEL IN OP DIT FENOMEEN EN HOOPT OP SNELLE DOORBRAAK Tim Van der Zeypen

21 augustus 2019

15u00 0 Puurs-Sint-Amands Zeker drie inwoners van Ruisbroek (Puurs-Sint-Amands, red.) zijn afgelopen nacht het slachtoffer geworden van een auto-inbraak. Telkens werd er een BMW geviseerd. De buit? Hun ingebouwde GPS. Gelet op de modus operandi gaat het om dezelfde daders. De politie is intussen een onderzoek opgestart en hoopt dit terugkerende fenomeen snel op te lossen.

Het was een buurman van een van de slachtoffers die woensdagochtend de auto-inbraak als eerste opmerkte. “Hij was met de hond gaan wandelen en zag dat er bij mijn auto een raampje was ingeslagen”, vertelt slachtoffer Shana. Opmerkelijk is dat het gemaakte gat, een ei zo na perfecte cirkel is. Vermoedelijk konden de dieven vervolgens via het gemaakte gat, de achterste autodeur openen en de BMW betreden. Daar werd de volledige ingebouwde GPS uitgebroken en gestolen. “Degoutant”, reageert Shana.

Haar voertuig werd woensdagochtend getakeld naar de autogarage en zal er moeten worden hersteld. “Ik vind het ook wel vreemd dat ik niets heb gehoord”, besluit Shana. Hetzelfde verhaal deed zich afgelopen nacht ook voor bij een andere BMW-eigenaar in de buurt. Ook bij hem werd de ingebouwde GPS gestolen bij een gelijkaardige modus operandi. “Ik heb honden maar die hebben niet geblaft. Ze zijn dus erg stil te werk gegaan”, klinkt het. “Dit is erg teleurstellend. Mijn wagen is enkele jaren oud. Mogelijks loopt de schade op tot in de duizenden euros.”

Bulldozer

Bij de lokale politiezone Klein-Brabant kregen ze van afgelopen nacht al drie melding binnen. Naast de GPS-toestellen van de BMW’s werd er ook nog een melding gemaakt van de diefstal van een boordcomputer en een weegsysteem van een bulldozer voor wegenwerken. Die stond geparkeerd in de ‘Witte Wijk’. Vanochtend ging de politie langs voor de nodige vaststellingen en bevestigde intussen dat het een onderzoek is opgestart.

“De afgelopen maanden zijn we al meerdere keren geconfronteerd geweest met dergelijke inbraken en diefstallen op ons grondgebied”, reageert korpschef Jan Van de Vreken. “Zo werden er in dezelfde buurt als vannacht een tijdje geleden ook al GPS-toestellen gestolen maar ook in de buurt van Breeven in Bornem en in de omgeving van Klein-Mechelen.” Ook toen werden er telkens voertuigen van BMW geviseerd en gebruikten de daders dezelfde modus-operandi.

De kabeltjes zijn mooi uitgetrokken, niet doorgeknipt Slachtoffer, BMW-eigenaar

Professionele bende

“Onze recherche is nu volop bezig met het onderzoek. Vermoedelijk gaat het om een rondtrekkende en professionele, goed georganiseerde dievenbende”, gaat de korpschef verder. Datzelfde veronderstellen ook de slachtoffers van de auto-inbraken afgelopen nacht. “De kabeltjes zijn mooi uitgetrokken, niet doorgeknipt”, klinkt het. Het onderzoek naar de auto-inbraken van vannacht maar ook van eerder dit jaar, wordt intussen verder gezet.

“Jammer genoeg heeft het voorlopig nog geen succes opgeleverd maar we zetten wel fel in op dit onderzoek, spitten dit verder uit en hopen snel op een doorbraak in dit dossier zodat we deze daders snel kunnen klissen”, besluit Van de Vreken. “Preventief optreden is bij dergelijke feiten erg moeilijk. Omdat de daders vaak redelijk verspreid en tijdens eendezelfde nacht op een bepaalde locatie toeslaan.”