Diefstal van aanhangwagen al na één dag opgelost Tim Van Der Zeypen

02 oktober 2020

14u55 0 Puurs-Sint-Amands De politiezone van Klein-Brabant heeft de diefstal van een aanhangwagen bijzonder snel kunnen oplossen “Dankzij de nodige vaststellingen en de onmiddellijke opzoekingen in de gegevens van ons cameranetwerk”, luidt het.

De diefstal gebeurde donderdag in Wipheide in Puurs-Sint-Amands. Nadat een patrouilleploeg ter plaatse was gegaan, kreeg de politie al vrij snel een verdacht voertuig in beeld. “Met behulp van onze collega's van de politiezone Antwerpen werd op het adres van twee verdachten een huiszoeking uitgevoerd”, gaat de politie verder.

Agenten troffen er de gestolen aanhangwagen aan, die nu zal terugbezorgd worden aan de eigenaar. De verdachten, twee mannen uit Antwerpen, werden opgepakt en ter beschikking gesteld van het Antwerpse parket. Ze zullen vrijdag worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die zal moeten beslissen of de twee worden opgesloten in de gevangenis of niet.