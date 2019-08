Dertig chauffeurs blazen safe tijdens alcoholcontrole TVDZM

29 augustus 2019

13u45 0

Bij twee verschillende alcoholcontroles in de Veurtstraat en langs de Coolhemdreef in Puurs-Sint-Amands heeft de politie dertig autobestuurders gecontroleerd op alcohol in het verkeer. “Alle dertig chauffeurs bliezen safe”, meldt de lokale politiezone Klein-Brabant. Tijdens de alcoholcontroles werd er wel een chauffeur betrapt die zijn veiligheidsgordel niet droeg. “Hij kreeg een onmiddellijke inning”, besluit de politiezone.