Derde reeks 'Duvel Distilled' in beperkte oplage te koop Els Dalemans

17 november 2019

14u45 0 Puurs-Sint-Amands De brouwers van Duvel Moortgat uit Breendonk (Puurs-Sint-Amands) brengen voor het derde jaar op rij een beperkte oplage van hun ‘Duvel Distilled’ op de markt. “We brachten het beste uit de brouw- en distilleertraditie samen in één fles.”

De brouwers werken al sinds 2006 aan ‘Duvel Distilled’. “Een deel van het basisbrouwsel van het Duvel-bier werd volgens de authentieke methode gestookt en gedistilleerd tot een sterk alcoholische drank. Deze drank lieten we gedurende tien jaar rijpen op eikenhouten bourbon- en sherryvaten. Het resultaat is een exclusieve spirit op basis van Duvel met gouden kleurtoetsen en bloemige aroma’s”, zegt Hedwig Neven, Brouwmeester bij Duvel Moortgat.

40 graden

“Met dit soort experimenten kunnen we, naast het brouwen van het klassieke Duvel-bier, altijd weer onze grenzen verleggen. De fascinatie voor de verschillende brouwtechnieken was er al, maar we combineerden deze met onze interesse in distilleren en rijpen. ‘Duvel Distilled’ is een zuivere, transparante drank met een aroma van vanille, rozijnen en toffee. Het alcoholpercentage bedraagt 40°. Na twee vorige succesvolle batches, is het distillaat op basis van Duvel nu aan een derde reeks toe.”

Duvel Distilled, 10 jaar gerijpt is vanaf midden november in beperkte oplage verkrijgbaar bij de gespecialiseerde drankenhandelaar en via de webshop aan de prijs van 49.99 euro.