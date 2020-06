Exclusief voor abonnees De warmste vakantieplek van Luc Morjaeu, tekenaar van Suske en Wiske: “Landschapspark biedt ideale mix van rust en beleving.” Els Dalemans

30 juni 2020

10u44 0 Puurs-Sint-Amands Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is . Vandaag trekken we met striptekenaar Luc Morjaeu naar het landschapspark in Puurs-Sint-Amands. “Hier kan je nog vér kijken.”

Op de weilanden tussen het JOC Wijland en het Fort Liezele aan de Fortbaan, werd de voorbije jaren een gloednieuw landschapspark aangelegd. In de verschillende zones is ruimte om te spelen, sporten en om allerlei evenementen te organiseren. Een watergeul kronkelt doorheen het gebied, achteraan sluit het landschapspark mooi aan op de Molenbeekvallei.

Zonsondergang

“Vroeger trok ik voor een avondwandeling steevast naar groendomein Tekbroek of de Zeuthoeve, waar je steeds de mooiste zonsondergang te zien krijgt. Maar sinds de aanleg van het landschapspark, vind je mij regelmatig daar. De combinatie tussen voldoende rust en voldoende beleving is er ideaal. Bovendien heb je daar nog een gevoel van ruimte, je kan er nog echt ver kijken. De horizon kunnen zien, begint immers al een uitzondering te worden”, zegt Morjaeu.

Groeien en veranderen

“De site blijft ook groeien en veranderen, en dat maakt het boeiend. Net opende een nieuw restaurant de deuren aan het park, ook het fortcafé De Batterie is een toffe plek om te vertoeven, er worden alsmaar meer evenementen op de site georganiseerd… Het landschapspark is zo langzaam maar zeker één mooi geheel geworden.”

Verhaerenmuseum

Ook de nieuwe fusiegemeente van Puurs, het kleinere Sint-Amands, kan Morjaeu bekoren. “Mijn dochter woont er, dus ook al voor de gemeentefusie was Sint-Amands geen onbekend terrein. Het zicht vanop de Kaai is er prachtig, ik bezoek ook graag regelmatig het Verhaerenmuseum. Lippelobos is nog zo’n verborgen parel, waar het mooi en rustig wandelen is.”

Binnen- en buitenexpo

Morjaeu trekt deze zomer ook naar zee, om er de 75ste verjaardag van ‘zijn’ Suske en Wiske te vieren. “De coronacrisis maakte de organisatie van het feestjaar moeilijker, maar Suske en Wiske brengen de zomer uiteindelijk in Blankenberge door. Daar wordt een grote binnen- en buitenexpo georganiseerd, meer dan de moeite waard voor wie meer wil doen dan op het strand spelen.”

Cactusitis

En alsof Morjaeu in de toekomst kan kijken, duikt in zijn gloednieuwe Suske en Wiske-strip ‘Team Krimson’ een besmettelijk virus op. “Corona is nog een lachertje bij ‘Cactusitus’. Wie ziek wordt, slaat helemaal groen uit, krijgt rimpels én naalden!”

https://www.blankenberge.be/suskeenwiske