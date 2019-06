De Schakel wint 20ste Prijs Armoede Uitsluiten Els Dalemans

11 juni 2019

11u33 2 Puurs-Sint-Amands De Schakel uit Puurs-Sint-Amands wint de 20ste Prijs Armoede Uitsluiten. Met die prijs zet Welzijnszorg jaarlijks organisaties in de kijker die strijden tegen armoede. Bij de prijs hoort een beloning van 20.000 euro.

“Omwille van deze jubileum-editie focussen we dit jaar specifiek op de volgehouden inzet van organisaties tegen armoede. Zes organisaties werden genomineerd, die met hun werking stuk voor stuk duurzame effecten bereiken. Ze werken allemaal, van onderuit, aan de basis van het versterken van mensen”, zegt voorzitter van Welzijnszorg Marc Justaert.

“We kozen voor De Schakel uit Puurs-Sint-Amands als laureaat, omdat deze vereniging al 25 jaar inzet op duurzame en structurele verbeteringen voor mensen in armoede. Het gaat hier ook om een organisatie die in een niet-stedelijke, relatief welvarende omgeving werkt aan verbinding: door mensen samen te brengen, door in dialoog te gaan met de lokale overheid, door te sensibiliseren naar de lokale gemeenschap en de bestaande armoede zichtbaar te maken.”

Coördinator van De Schakel Marleen Van den Mooter is maar wat blij met de prijs. “Dit is een mooie erkenning voor de jarenlange inzet van iedereen binnen onze organisatie. Bij ons werken mensen met en zonder armoede-ervaring samen aan hetzelfde doel: het onrecht dat armoede is bannen uit onze samenleving.”

“Het zijn net de kwetsbare mensen zelf die in De De Schakel evolueren tot vrijwilliger. Ze werken er mee in de kringloopwinkel of onthaalruimte, wisselen onderling ervaringen uit, ze gaan in gesprek met diensten en beleidsmensen, en geven mee vorming over wat het betekent om in armoede te leven.”

“Wij zullen vanuit De Schakel ook blijven wijzen op de structurele maatschappelijke oorzaken van armoede, zelfs in een relatief rijke regio als Klein-Brabant. Nog al te vaak ziet men armoede immers als een individueel probleem. We gaan de 20.000 euro die verbonden is aan deze prijs gebruiken om die strijd tegen armoede en uitsluiting te kunnen blijven voeren.”