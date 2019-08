De Regenboog plaatst ‘paarse klas’ als versterking voor nieuw schooljaar Antoon Verbeeck

27 augustus 2019

16u09 0 Puurs-Sint-Amands Kleuterschool De Regenboog in Kalfort heeft zich vandaag gewapend voor het nieuwe schooljaar. Op de parking van de school in de Coolhemveldstraat kwamen er drie containerunits, die samen één klas vormen.

Het klaslokaal, inclusief toilet, werd omgedoopt tot de ‘paarse klas’. “Omdat er heel wat bouwprojecten in de omgeving in de pijplijn zitten en vorig jaar ons leerlingenaantal met dertig procent is gestegen, hebben we besloten om onze maximumcapaciteit op te trekken. In onze ‘paarse klas’ zullen een twintigtal kleuters van de derde kleuterklas les volgen. Met de komst van de containerklas hebben we nu in totaal zes klaslokalen”, zegt directeur Carine Meersmans. De Regenboog zal aan het begin van het nieuwe schooljaar 108 kleuters tellen, dat aantal stijgt mogelijk nog in de loop van het jaar naar 125.