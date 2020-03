Cyriel Verschaevestraat wordt Vrijhalsweg Els Dalemans

03 maart 2020

17u20 0 Puurs-Sint-Amands De Cyriel Verschaevestraat in Breendonk (Puurs-Sint-Amands) zal vanaf september 2020 Vrijhalsweg heten. De nieuwe straatnaam werd voorlopig goedgekeurd door de gemeenteraad, nadat de bewoners van de straat groen licht gaven voor het voorstel.

De naamswijziging van de Cyriel Verschaevestraat werd al goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van januari. Daarna schreef Puurs-Sint-Amands de inwoners van de straat – een twintigtal gezinnen – aan, met drie voorstellen voor een nieuwe straatnaam. De mogelijkheden waren Breendonk-Dorp, Vrijhalsstraat en Mit Van Geel-straat.

Sporthal

De inwoners kozen unaniem voor de Vrijhalsstraat, een naam die al in de negentiende eeuw in de Atlas der Buurtwegen voorkwam. Meteen wordt zo ook de link gelegd naar sporthal ‘De Vrijhals’ in de straat. “Na deze voorlopige vaststelling door de gemeenteraad gaat het openbaar onderzoek van start, dat loopt tot 2 april. De definitieve goedkeuring komt op de raad van 4 mei, we stellen voor om de straatnaam te wijzigen vanaf 1 september 2020”, klinkt het bij CD&V.

Nazi-collaborateur

Het was de lokale Groenafdeling die de naamswijziging van de Cyriel Verschaevestraat in januari voor de derde keer op de agenda van de gemeenteraad plaatste. “Deze man was een nazi-collaborateur die hiervoor na de oorlog zelfs ter dood veroordeeld werd. Laat ons voor eens en voor altijd komaf maken met deze schandvlek”, klonk het. Ondanks tegenkanting van Vlaams Belang, N-VA en Inge Faes (KR8!), die vroegen om ‘de feiten uit het verleden niet te verdoezelen’, behoort de Cyriel Verschaevestraat in Breendonk nu voorgoed tot het verleden.