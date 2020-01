Cyriel Verschaevestraat krijgt nieuwe naam: “We gaan deze nazicollaborateur niet langer eren” Els Dalemans

28 januari 2020

08u59 30 Puurs-Sint-Amands De Cyriel Verschaevestraat in Breendonk (Puurs-Sint-Amands) krijgt een nieuwe naam. “Verschaeve was een nazicollaborateur, zo iemand willen we niet langer eren met een eigen straat”, zegt burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V). N-VA en Vlaams Belang stemden tegen: “De inwoners zelf zijn tegen een naamswijziging. En we moeten onze geschiedenis toch niet wegmoffelen?”

Het was de lokale Groen-afdeling die de naamswijziging van de Cyriel Verschaevestraat in deelgemeente Breendonk voor de derde keer op de agenda van de gemeenteraad plaatste. “Hier zijn we weer”, zei raadslid Steven Prinsen. “We blijven het onbegrijpelijk vinden dat, vlak bij het Fort van Breendonk, nog steeds een straat ligt die vernoemd is naar een nazicollaborateur. Hij werd hiervoor na de oorlog zelfs ter dood veroordeeld. Laat ons voor eens en voor altijd komaf maken met deze schandvlek. We moeten stoppen met ons te verschuilen achter de ongemakken van een straatnaamverandering. We weten dankzij de gemeentefusie perfect hoe dat moet.”

Herinneringsplaat

Volgens Vlaams Belang, N-VA en Inge Faes (KR8!) moeten die feiten uit het verleden echter niet ‘verdoezeld’ worden. “WOII is nu 75 jaar voorbij, kunnen we dit onderwerp niet laten rusten, in plaats van altijd in de potten te blijven roeren? De inwoners gaven al meermaals aan dat ze deze naamswijziging niét willen. We kunnen hier ook anders mee omgaan, zonder deze zwarte pagina gewoon uit de geschiedenisboeken te scheuren. Behoud deze straatnaam, en brengt een herinneringsplaat aan met informatie over Cyriel Verschaeve. Zo leert iedereen hier nog iets uit.”

Laten rusten

Bij de twee vorige pogingen van Groen om de naamswijziging door te duwen, ving de partij bot. Bij de laatste poging, in 2017, organiseerde het gemeentebestuur nog een enquête bij de bewoners van de Cyriel Verschaevestraat. Zij gaven aan geen wijziging te willen. “We moeten de keuze van de bewoners respecteren. Kunnen we dit dossier nu eindelijk laten rusten?”, sprak burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V) toen. Maar dit keer, drie jaar later, klonk Van den Heuvel helemaal anders.

Ideologisch debat

“De situatie is ook anders dan drie jaar geleden. Ik heb toen inderdaad gevraagd om dit dossier te laten rusten, maar dat kàn duidelijk niet want het blijft de kop opsteken. Doen alsof er geen probleem is, is dus niet de juiste oplossing. We begrijpen dat we van de inwoners een inspanning vragen, maar dit is een ideologisch debat dus zij zij zijn niet de enigen met een mening hierover”, aldus Van den Heuvel.

Haatprediker

“In deze tijden van opkomend radicalisme en extremisme zouden we Verschaeve een haatprediker noemen. Hij overtuigde heel wat jongeren om mee met de Duitsers te gaan vechten, dat is wat nu ook gebeurt. Het kàn niet om in zulke tijden een nazicollaborateur als Verschaeve te eren met een eigen straatnaam. Je eert iemand omwille van een verdienste, niet omwille van oorlogsmisdaden. Omdat we deze discussie na vele jaren graag eindelijk willen kunnen afsluiten, keuren we vanuit CD&V mee met Groen deze naamswijziging goed.”