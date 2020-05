Coronaspuwer (28) moet twaalf maanden naar de gevangenis Tim Van Der Zeypen

25 mei 2020

15u30 0 Puurs-Sint-Amands De 28-jarige Hicham B. is door de rechter in Mechelen maandagvoormiddag veroordeeld tot een celstraf van twaalf maanden effectief. Hij spuwde vorige maand naar vier inspecteurs van de politiezone Klein-Brabant. Aan hen moet hij een schadevergoeding betalen van in totaal 2.400 euro.

“We leefde veertien dagen in onrust. Hadden we corona opgelopen of konden we anderen besmetten? Het was helemaal niet fijn”, zei een van de politie-inspecteurs twee weken geleden op zitting. De 28-jarige B. moest zich toen komen verantwoorden voor het spuwen naar vier politie-inspecteurs.

Kort voor de feiten was hij tegengehouden door de politie terwijl hij met zijn fiets aan het rondrijden was ter hoogte van de Meir in Puurs-Sint-Amands. “Hij moest zich identificeren en zijn jas uitdoen zodat de politie hem kon fouilleren. Maar plots sloeg hij op de vlucht”, vulde procureur des konings Lieselotte Claessens aan.

De politie kon hem snel tegenhouden maar toen ging het van kwaad naar erger. De twintiger werd agressief en moest worden geboeid. Op dat moment begon hij te spuwen. Er werd nog peperspray gebruikt om de gemoederen te kalmeren maar zonder succes.

“Nooit willen raken”

Na het boeien en bij het wegvoeren van de twintiger naar het politiekantoor, spuwde de twintiger opnieuw. De foto’s in het onderzoek spraken naar verluidt weinig tot de verbeelding. Volgens het parket was er onder meer speeksel te zien op de broek van een politie-inspecteur net zoals op het tussenschot in de combi.

De verdediging betwistte de feiten niet. “Maar het is nooit mijn bedoeling geweest om hen te raken”, zei B. tegen de rechter. Hij verontschuldigde zich tegenover de rechter en de politie-inspecteurs. Er werd een staf met probatie-uitstel gevraagd maar hier ging de rechter niet op in.

Het werd dus een effectieve celstraf van twaalf maanden, een geldboete van 400 euro en een forse schadevergoeding aan de politie-inspecteurs. Of er in beroep zal worden gegaan, is nog niet bekend.