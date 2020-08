Coronacrisis treft ook dorpshuis Vrededaal hard: “Al maanden geen huurinkomsten meer, 2020 is verloren jaar” Els Dalemans

23 augustus 2020

18u29 0 Puurs-Sint-Amands De coronacrisis treft velen hard, ook het Kalfortse dorpshuis Vrededaal in Puurs-Sint-Amands verkeert in zwaar weer. “Sinds maart mogen hier geen activiteiten meer plaatsvinden, maar de vaste kosten en lening lopen wel door. We kunnen echter niet rekenen op een steunmaatregel vanuit de hogere overheid”, zegt voorzitter van de vzw Luc Schokkaert.

“Dorpshuis Vrededaal vervangt onze oude parochiezaal, en opende de deuren in 2014. De zaal wordt gehuurd door verenigingen en particulieren voor allerlei evenementen en feesten, ook onze eigen sociaal-culturele vereniging Groep-V organiseert hier activiteiten. Uit dit alles halen wij de inkomsten om de lening en alle vaste kosten verbonden aan Vrededaal te betalen. Alles samen gaat het hier om een stevige investering, maar voldoende geld inzamelen verliep steeds vlot”, zegt Schokkaert.

Spaarpotje

“Sinds de coronacrisis en de lockdown dit voorjaar zit ons dorpshuis echter in zwaar weer. Alles waar wij voor staan -sociale contacten, feesten, evenementen en meer- zijn op dit moment niet of maar beperkt mogelijk. We hebben de voorbije jaren geprobeerd om een spaarpotje aan te leggen, en dat is ons ondanks de jonge leeftijd van Vrededaal toch gelukt. Dat spaarpotje wordt op dit moment al gebruikt om alle kosten te dekken.”

Verloren jaar

“Deze situatie mag echter niet té lang aanhouden, 2020 is voor ons nu al een verloren jaar. Er zijn geen specifieke steunmaatregelen vanuit de hogere overheid voor organisaties als de onze, wél kreeg de gemeente Puurs-Sint-Amands naar aanleiding van de coronacrisis een extra subsidiebedrag. Die pot zou verdeeld worden onder alle verenigingen in de gemeente, hopelijk mogen ook wij rekenen op een deeltje van de koek.”

Wie dorpshuis Vrededaal wil steunen, kan een gift schenken via de projectrekening van de Koning Boudewijnstichting. Alle info: www.kalfort.be/vrededaal.