Coronacrisis gooit roet in het eten: geen festival Duvelblues dit jaar Kristof De Cnodder

30 maart 2020

15u39 0 Puurs-Sint-Amands Een verrassing is het niet echt, maar sinds maandagochtend is het officieel: de negentiende editie van festival Duvelblues in Ruisbroek is afgeblazen. Het coronavirus gooit roet in het eten. Normaal stond het evenement op zaterdag 30 mei op het programma.

“Duvelblues 2020 is afgelast, leve Duvelblues 2021”, schreef de organisatie van het muziekfestival maandag op haar facebookpagina. “Het hing al een tijdje in de lucht. Nu is de kogel ook echt door de kerk. Er zal dit jaar geen Duvelblues plaatsvinden. Voor ons team primeert de gezondheid van het publiek, de artiesten en de vrijwilligers. Daarom wachten we niet op een signaal van de overheid en nemen we zelf onze verantwoordelijkheid.”

Deze afgelasting betekent trouwens niet het einde van een bijna twintig jaar oude traditie. “We kijken nu al uit naar Duvelblues 2021”, laten de organisatoren nog weten. “Markeer alvast zaterdag 29 mei 2021 met een dikke rode stift in je agenda. Dan is het weer één groot blues-, roots- en soulfeest in Ruisbroek. We hopen heel wat artiesten die nu waren voorzien volgend jaar te mogen begroeten, maar later meer daarover.” Op de affiche stonden nu onder meer de vaste begeleidingsband van de legendarische bluesgitarist B.B. King en de Nederlandse blueslegende Hans Theessink.

Wie al een ticket had gekocht voor Duvelblues kan daarmee naar de editie van volgend jaar. Wie liever zijn geld terugkrijgt, kan zijn kaartje ook gewoon inruilen. Stuur in dat geval een mailtje naar tickets@duvelblues.be