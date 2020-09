Coronabreak zette Björn Vleminckx (Oppuurs) aan het denken, maar: "Ik stop niet zolang mijn lichaam mee wil” Kevin De Munter

07u00 0 Puurs-Sint-Amands Björn Vleminckx begint komend weekend aan zijn tweede seizoen bij FC Oppuurs en als het van hem afhangt is het nog niet zijn laatste. De ‘Witte van Puurs’ wordt dan wel 35 in december en het coronavirus gaf hem stof tot nadenken, maar de voormalige topschutter van de Eredivisie luistert naar zijn lichaam. En dat gaf hem deze zomer een positief signaal om door te gaan.

“Maar ik heb lastige momenten gekend”, geeft de voormalige aanvaller van ondermeer KV Mechelen, Club Brugge en Antwerp toe. “Er waren dagen waarop ik dacht: Als het nu nog lang duurt, heeft herbeginnen misschien geen zin meer. Of ik overwoog te stoppen? Dat niet zozeer, maar er slopen wel twijfels in mijn hoofd. Ik bevind me ook niet meer in die fase van mijn carrière dat ik me naast de vastgelegde trainingsmomenten nog extra sportief in het zweet werk. Ik vroeg me vooral af hoe mijn lichaam op de lange rustperiode met hervattingen én de daaropvolgende, verhoogde intensiteit zou reageren. Maar vrij goed zo blijkt. (lacht) Ik trainde voluit en maakte ook een paar keer de negentig minuten vol in snel opeenvolgende wedstrijden. Fysiek ben ik dus helemaal in orde en dat is voor mij de belangrijkste maatstaf. Zolang het lichaam mee wil, ga ik door.”

De eerste opdracht voor Oppuurs is een verplaatsing naar Wezel Sport, vorig jaar nog het decor van een spectaculair duel en...4-3 nederlaag. “Ach, het is een nieuw seizoen”, zegt Vleminckx. “Wezel is een van de verste verplaatsingen die we moeten maken. Dan zijn we daar meteen vanaf. (lacht) Maar het belangrijkste is dat we ze dan met een goed gevoel afsluiten en daar gaan we vol voor. Aan goesting ontbreekt het ons niet. De miserie heeft lang genoeg geduurd en hopelijk kunnen we dit seizoen nog langer doorgaan dan maart. Ik heb het gevoel dat we er klaar voor zijn en dat is mede te danken aan de staf en de clubleiding die er ondanks de moeilijke omstandigheden alles deden om de voorbereiding op punt te zetten.”

“Ambities werden niet meteen uitgesproken, maar zoals altijd wil men in Oppuurs gaan voor een rustig seizoen. Plezier hebben in wat je doet, staat hier op de eerste plaats en dan zien we wel waar het schip strandt.”