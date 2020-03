CORONA Ook nursingtehuizen nemen maatregelen: Moeder moet dochter 5 weken missen of zelf voor haar zorgen. “Dit is loodzwaar, maar draaglijker dan Julie niét kunnen zien” Els Dalemans

13 maart 2020

18u13 64 Puurs-Sint-Amands De verregaande maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben voor vele mensen grote gevolgen. Noëla Verhofstadt uit Puurs-Sint-Amands kreeg de keuze: haar dochter Julie (26) vijf weken lang niét bezoeken in het nursingtehuis, of haar kind thuis zelf verzorgen. “Het worden loodzware weken, maar zelf zorg dragen voor Julie is draaglijker dan haar 5 weken niet kunnen zien.”

“Julie is 26 jaar oud maar mentaal wordt haar leeftijd geschat op een peuter van anderhalf. Ze heeft intensieve verzorging nodig, en verblijft daarom vijf dagen per week in Huize Eyckerheyde in Bornem. Maar het Agentschap Zorg en Gezondheid legde alle nursingtehuizen een reeks maatregelen op omwille van het coronavirus. Wij kregen daarom de keuze: als we Julie vrijdagavond naar Huize Eyckerheyde zouden brengen, dan moet zij daar onafgebroken blijven tot 19 april en mogen wij haar heel die periode niet bezoeken”, zegt Verhofstadt.

Ritme

“Een andere optie is Julie bij ons thuis houden, maar dan blijft ze hier minstens voor een periode van veertien aaneensluitende dagen zónder aanwezigheid van ziektesymptomen. Indien zij na die veertien dagen toch naar Huize Eyckerheyde zou gaan, dan geldt nog steeds het bezoekverbod tot 19 april. Onze dochter is het ritme -5 dagen in de leefgroep en 2 dagen thuis- al zo lang gewend, het wordt voor haar dus aanpassen. Maar ook wij zagen het niet zitten om haar vijf weken lang niét te kunnen zien, en daarom blijft Julie voorlopig thuis.”

Loodzwaar

“Eenvoudig is deze beslissing niet, want de zorg voor onze dochter is loodzwaar. Julie moet zes keer per dan een aangepaste maaltijd krijgen, ze moet worden aangekleed, gewassen en verschoond… Ze panikeert wanneer er onbekenden in haar buurt komen, en is ijzersterk. De hulp van een babysit of thuisverpleging inroepen, is dus geen optie zonder hen met blauwe plekken op te zadelen. Julie slaapt ook erg weinig, ze wordt in het midden van de nacht wakker en maakt dan vaak urenlang lawaai. Omdat mijn man overdag moet gaan werken, neem ik zo veel mogelijk van de zorg op mij.”

Bewondering

“Deze zorg vreet energie, want Julie wijkt geen moment van mijn zijde. Ik annuleerde meteen al mijn dokters- en andere afspraken voor de komende weken, het huis verlaten is geen optie. Zelfs een douche nemen wanneer ik met Julie alleen ben is een uitdaging. Mijn bewondering voor de medewerkers van nursingtehuizen was al zó groot, en ik zou ook nu niet graag in hun schoenen staan. Voor de bewoners die daar wél wekenlang moeten blijven, valt immers ook alle routine weg. Deze mensen krijgen geen bezoek, kunnen niet meer gaan zwemmen, op uitstap of iets gaan drinken. Die dagelijkse houvast verliezen maakt velen overstuur.”

Boodschap

“Ik wil niet klagen en zal zeker doorbijten, want ik houd zielsveel van mijn dochter en kan het mij niet inbeelden dat ik haar vijf weken lang zou moeten missen. Maar ik wil mensen wel een boodschap meegeven: scholen, winkels en horecazaken die sluiten, dat is lastig, maar laat ons dit alles ook wat relativeren. Iedereen doet en draagt wat hij of zij kan, en we moeten hier uiteindelijk toch allemaal samen door.”

