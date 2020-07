Commotie over festival in Park Fort Liezele: “Super veel mensen op elkaar gepropt zonder afstand!” Wannes Vansina

12 juli 2020

23u12 392 Puurs-Sint-Amands Corona leek voor sommige feestvierders even helemaal vergeten in Park Fort Liezele. Tijdens een technofestivalletje georganiseerd door Labyrinth Club werd er dicht op elkaar en zonder mondmasker gedanst.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De Hasseltse dans- en nachtclub organiseerde zondag een festivalletje met deejays Tofke en Âme op de affiche. Alle 400 tickets waren de deur uit. Vooraf had de organisator opgeroepen om in verband met corona het gezond verstand te gebruiken, maar dat viel bij een aantal bezoekers blijkbaar in dovemansoren.

Uit beelden blijkt dat tientallen mensen kort op elkaar voor het podium stonden te dansen. Nergens is een mondkapje te bespeuren. De buurt, die blijkbaar helemaal niet op de hoogte was van het festival, spreekt schande, ook over lawaaioverlast overigens. “Er staan super veel mensen op elkaar gepropt ZONDER afstand!”, klinkt het op sociale media.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Gedrag

Schepen van Evenementen Hilde Van der Poorten (CD&V) ging naar aanleiding van de klachten zelf omstreeks 20.30 uur poolshoogte nemen. Ze relativeerde de beelden. “Op foto’s lijkt het alsof er een paar honderd man voor dat podium staat, maar dat was niet het geval. Hooguit honderd. Anderen hielden wel afstand.”

Ze stelde vast dat heel wat maatregelen waren genomen, zoals op voorhand ook gevraagd werd aan de hand van de ‘event matrix’. “De temperatuur van de bezoekers werd genomen bij aankomst, er was handgel beschikbaar en voldoende ruimte om in je eigen bubbel te feesten. Aan alle voorwaarden leek te zijn voldaan, maar dat was dus blijkbaar buiten het gedrag van een aantal festivalbezoekers gerekend.”

Evaluatie

Het gemeentebestuur zal donderdag een evaluatie maken. “Op papier kan je helemaal in orde zijn, in de praktijk blijkt dat dus een stuk moeilijker. We zullen hier lessen uit trekken.” Volgens Van der Poorten was politie aanwezig, maar greep die niet in.

De organisator was zondagavond niet bereikbaar voor commentaar. Labyrinth Club liet zich eerder al opmerken in het coronadebat. De club richtte eind mei een Facebookgroep ‘Nee tegen 1,5 meter België’ op om de overheid aan te sporen om alternatieve oplossingen voor de bestrijding van het coronavirus te zoeken.