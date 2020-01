Chauffeur vliegt uit de bocht, ramt geparkeerde wagen en botst tegen verlichtingspaal Tim Van der Zeypen

14u00 0 Puurs-Sint-Amands Op de Moerplas in Ruisbroek (Puurs-Sint-Amands) is gisteravond een autobestuurder uit de bocht gevlogen met zijn wagen. De chauffeur veroorzaakte heel wat schade. Naast een geparkeerde wagen ramde hij ook nog een verlichtingspaal en vernielde hij de haag van een voortuintje.

Het ongeval gebeurde vrijdagavond omstreeks 21.00 uur. Naar verluidt was de chauffeur net frietjes gaan halen toen hij in een flauwe bocht, de controle over zijn stuur verloor. De wagen reed door een haagje en knalde tegen een geparkeerde wagen. Door het wegslingeren van de wagen, werd ook nog een verlichtingspaal geraakt. Deze raakte zwaar beschadigd en kwam naar beneden.

Fluvius

Hierdoor kwamen ook drie woningen zonder elektriciteit te zitten. Fluvius moest ter plaatse komen om de verlichtingspaal te herstellen en de stroompanne te herstellen. De chauffeur van de wagen raakte niet gewond. Een ambulance kwam wel ter plaatse en diende hem ter plekke de eerste zorgen toe. Zijn wagen moest worden getakeld en de brandweer moest de brokstukken komen ruimen. Door de takel- en herstellingswerken werd de Moerplas afgesloten voor het verkeer.