Chauffeur (28) rijdt onder invloed van alcohol en drugs TVDZM

13 januari 2020

08u00 0

Een heel weekend lang hebben verschillende politiekorpsen over heel het land uitgebreide alcohol- en drugscontrole uitgevoerd. Dat gebeurde in het kader van ‘het weekend zonder alcohol’. Ook in onze regio namen verschillende korpsen deel. In Puurs-Sint-Amands heeft de politie van Klein-Brabant dit weekend het rijbewijs ingetrokken van een 28-jarige chauffeur. “Hij legde een positieve ademtest af. Verder bleek hij ook nog in de invloed te zijn van drugs”, klinkt het bij de politiezone. Het rijbewijs van de twintiger werd ingetrokken voor vijftien dagen. Hij zal het binnenkort mogen gaan uitleggen aan de politierechter. Daar riskeert hij een bijkomend rijverbod en een geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro.