Centrum voor muziekinstrumentenbouw luidt alarmbel: “Lonen worden onbetaalbaar door verlies subsidies”

Els Dalemans

11 juni 2019

14u18 1 Puurs-Sint-Amands Het Centrum voor Muziekinstrumentenbouw (Cmb) in Puurs-Sint-Amands luidt de alarmbel. “We verliezen een deel van onze overheidssubsidies, maar die zijn nodig voor het uitbetalen van de lonen en onze dagelijkse werking. We moeten nu op zoek naar alternatieve fondsen”, zegt Annelien Verbeeck van de Raad van Bestuur van het Cmb.

“Net nog blies het Cmb 40 kaarsjes uit, en naar aanleiding van die bijzondere verjaardag spraken we de hoop uit om onze werking verder uit te breiden. Nu amper enkele maanden later krijgen we heel slecht nieuws. De Vlaamse Overheid laat ons weten dat de loonsubsidies voor het personeel met een DAC-statuut (Derde Arbeidscircuit) vanaf 2022 geschrapt worden”, zegt Verbeeck.

Langdurig werklozen

“Dat DAC-statuut bestaat al sinds de jaren 80, met als doel jobs te creëren voor langdurig werklozen. Wij werkten al decennialang met deze subsidies, en wisten dat de formule op termijn zou uitdoven. Maar: we kregen onlangs nog de garantie dat we deze subsidies zouden blijven ontvangen tot onze DAC-werknemers met pensioen zouden gaan. Nu vallen de subsidies plots tóch weg.”

Dagelijkse werking

“We hebben het geld nodig om de lonen van zeker 3 van onze 5 werknemers te betalen. Die mensen zorgen voor de dagelijkse werking van het centrum: een goede afhandeling van de administratie, het onderhoud van de lokalen en het magazijn, de coördinatie van alle activiteiten en onze vrijwilligerswerking... Door het wegvallen van deze belangrijke subsidies moeten we op zoek naar alternatieve fondsen. Eenvoudig wordt dit niet: onze vereniging valt regelmatig uit de boot omdat we niet in één vakje passen. De bevoegde administraties van cultuur en onderwijs wezen ons in het verleden steeds naar elkaar door.”

“Het is ons de voorbije jaren wél gelukt om enkele projectsubsidies te ontvangen. Maar: die zijn steeds gelinkt aan specifieke dossiers, en dienen dus niet voor de dagelijkse werking van het Cmb. Het is zeker niet onze bedoeling om de kosten door te rekenen aan de cursisten, zij mogen hier niet de dupe van worden. Bovendien zouden mensen dan afhaken, en dat willen we natuurlijk vermijden. Op dit moment volgen zo’n 250 cursisten les bij het Cmb, 20 procent komt uit het buitenland.”

“We hopen nu snel een oplossing te vinden. Misschien kan CVO Rivierenland ons helpen, of vinden we steun bij het gemeentebestuur van Puurs-Sint-Amands? Wie denkt ons uit de nood te kunnen helpen, mag ons altijd contacteren.”

Het Cmb in Puurs-Sint-Amands is een uniek opleidingscentrum voor muziekinstrumentenbouw. Het werd opgericht in 1978 als een ontmoetingsplaats voor bouwers en muzikanten, met als doel de kennis over instrumentenbouw te verzamelen en verspreiden. Het Cmb groeide door de jaren heen uit tot een draaischijf voor al wie in Vlaanderen en ver daarbuiten bezig is met instrumentenbouw.

Divers aanbod

De opleiding van het Cmb is uniek: nergens anders vind je zo’n divers aanbod aan cursussen: gitaar, luit, viool, viola da gamba, historische klavieren, reparatietechnieken... Het Cmb werkt met gespecialiseerde docenten, een vakbibliotheek, een planotheek, een magazijn met klankhout en specifieke gereedschappen... Naast opleidingen organiseert het Cmb ook workshops, lezingen en concerten, beurzen, samenwerkingen met andere scholen en musea en meer.