CD&V schrapt maaltijdbedeling op zondag, oppositie protesteert: “Dit is een besparing op de kap van onze senioren”

Els Dalemans

17 oktober 2019

17u37 0 Puurs-Sint-Amands De gemeente Puurs-Sint-Amands gaat de bedeling van warme maaltijden aan huis aanpassen. “Op zondag zullen er geen maaltijden meer zijn, maar op zaterdag voortaan wél in de hele gemeente”, zegt bevoegd schepen Ann-Marie Morel (CD&V). De oppositie is tegen: “Dit is een besparing op de kap van onze senioren.”

De bedeling van de warme maaltijden in het ‘oude’ Sint-Amands verschilt van deze in het ‘oude’ Puurs. Met de fusie van beide gemeenten, was het nodig om voor één gezamenlijke werking met hetzelfde reglement en dezelfde prijzen te gaan. Er zal voortaan in alle deelgemeenten een maaltijdbedeling zijn op zaterdag, maar niet meer op zondag en feestdagen. Oppositiepartijen Vlaams Belang, KR8!, Groen en N-VA verzetten zich tegen de beslissing.

‘Stap terug voor Puurs’

“Het is duidelijk dat de inwoners van het oude Sint-Amands voordeel hebben bij deze nieuwe regeling: zij konden in het verleden enkel op weekdagen een maaltijd aan huis krijgen. Maar in Puurs, waar vroeger elke dag zo’n maaltijd kon besteld worden, is dit een stap terug”, zegt Peter Lemmens (Vlaams Belang). “De prijzen van de maaltijden worden ook gelijkgeschakeld, en hierdoor zien we stijgingen met 6 procent voor een eerste maaltijd en wel 15 procent voor een tweede maaltijd.”

“Men heeft bij deze beslissing duidelijk niét gekozen voor de beste oplossing voor al onze inwoners, maar voor een tussenoplossing. De meerkost van 92.000 euro voor deze maaltijden op zondag lijkt ons niet overdreven: voor deze mensen zorgen is één van de kerntaken van het Sociaal Huis.”

‘Afbouw dienstverlening ondanks beloftes’

Ook Heiko Van Muylder (KR8!) reageert teleurgesteld: “Met de fusie van Puurs en Sint-Amands werd een versterking van de dienstverlening vooropgesteld. Men beloofde ons een efficiëntere werking van de gemeentelijke diensten en extra financiële ruimte dankzij de fusiebonus. Dat geld zou rechtstreeks geïnvesteerd worden in onze diensten en mensen. Maar beslissingen als deze zijn geen meerwaarde, integendeel: in onze nieuwe fusiegemeente wordt de dienstverlening vooral afgebouwd. Deze aanpassing lijkt maar een klein detail in het grote verhaal, maar dit is eigenlijk een besparing op de kap van onze senioren.”

Hoge personeelskost

Bevoegd schepen Ann-Marie Morel (CD&V) verdedigt zich: “We moesten inderdaad op zoek naar één systeem voor de nieuwe fusiegemeente, maar een bijkomende opdracht was om de rendabiliteit van de keuken van ons zorgbedrijf te verhogen. Vooral de hoge personeelskost op zondag is hier het grote probleem. We willen daarom bijvoorbeeld al proberen om onze maaltijden in de toekomst in het weekend vanuit één keuken te koken en verdelen.”

Kwetsbare groep

“Als we de cijfers bekijken, maken nu 132 mensen gebruik van onze maaltijdbedeling. De meesten vragen een levering op maandag, woensdag en vrijdag. 59 mensen bestellen een maaltijd op zondag, maar niet elke andere dag van de week. 31 inwoners uit het ‘oude’ Puurs rekenen élke dag op een maaltijd aan huis: deze mensen zijn onze ‘kwetsbare groep’. Omdat zij zo intensief gebruik maken van de dienst, gaan we ervan uit dat ze weinig andere alternatieven hebben.”

‘Oplossing zoeken voor iedereen’

“Alle gebruikers krijgen een brief met de melding van deze aanpassing, maar met onze ‘kwetsbare groep’ gaan we verder aan de slag. Zij krijgen een thuiszorgcoördinator op bezoek, die samen met familie of een mantelzorger op zoek zal gaan naar een oplossing. Kan iemand van hen bijvoorbeeld voor een maaltijd op zondag zorgen? Is er hulp vanuit de buurt mogelijk, of kan iemand een maaltijd oppikken in het woonzorgcentrum? Kan gezinszorg op vrijdag al iets koken voor het weekend? We zullen blijven zoeken tot we voor elk van deze mensen een oplossing vinden.”