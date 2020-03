CC Binder pakt uit met werk van jonggestorven kunstenares: “Grote naam in buitenland verdient ook aandacht vlakbij huis” Els Dalemans

04 maart 2020

15u57 1 Puurs-Sint-Amands CC Binder in Puurs-Sint-Amands pakt vanaf vrijdag 6 maart uit met een unieke expo. “We tonen het werk van de jonggestorven Belgische kunstenares Ilse D’Hollander. Haar werk wordt wereldwijd alsmaar populairder, maar is vlakbij huis niet zo vaak te bewonderen”, zegt medewerker ‘beleven’ Liesbeth De Keersmaecker.

“Ilse D’Hollander werd geboren in Sint-Niklaas in 1968. Ze volgde les aan de academies van Antwerpen en Gent en koos daarna resoluut voor de schilderkunst. De laatste drie jaar van haar leven was ze enorm productief: ze maakte toen maar liefst 500 schilderijen op doek en papier. D’Hollander stapte in 1997 uit het leven, op haar 28ste”, zegt De Keersmaecker.

Berlijn en New York

“In eigen land is D’Hollander minder bekend, maar in het buitenland wordt haar werk alsmaar populairder. De schilderijen werden tentoongesteld in Düsseldorf, Berlijn, New York… Dankzij Puursenaar Wilfried Cooreman - curator van onze tentoonstelling KIP - kwamen ook wij in contact met het werk van Ilse. We besloten haar ook hier, dicht bij huis, de aandacht te geven die ze verdient.”

Gedurfde kleuren

“Het grote publiek kent vooral haar landschappen in gedurfde kleuren, tegelijk abstract en figuratief, die D’Hollander tijdens die laatste 3 productieve jaren maakte. Ze was toen net verhuisd naar de Zwalmstreek en haalde inspiratie uit haar natuurwandelingen. Maar wij maakten van deze expo een overzichtstentoonstelling en tonen ook etsen, zeefdrukken en meer van deze bijzondere kunstenares.”

De expo ‘Ilse D’Hollander’ bezoeken kan tot en met 24 mei in cc Binder, Forum 9 in 2870 Puurs-Sint-Amands.