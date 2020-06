CC Binder heropent tentoonstelling en doet er tweede expo bovenop Els Dalemans

04 juni 2020

18u55 0 Puurs-Sint-Amands Met de lockdown achter de rug, heropent cultuurcentrum Binder in Puurs-Sint-Amands de tentoonstellingsruimte. “We tonen nog steeds het werk van de jonggestorven Belgische schilderes Ilse D’Hollander, maar doen er een tweede expo bovenop”, zegt cultuurschepen Ronny Tourné (CD&V).

“Door de coronamaatregelen kon het publiek een tijdlang niet langskomen om de geplande expo’s te bewonderen. Vanaf nu is dat wel weer mogelijk, want we hebben ruimte genoeg om dat op een veilige manier te doen. Dit is ook meteen een ideale activiteit voor wie zich verveelt op een regenachtige dag, of een mooie tussenstop tijdens een wandel- of fietstocht.”

Tweede tentoonstelling

“Eerst en vooral loopt onze expo met het werk van de jonggestorven Belgische schilderes Ilse D’Hollander nog steeds. We doen er echter nog een tweede tentoonstelling bovenop. Die bundelt het werk van lokale talenten Roni Vergult en Lucas Vancauwenbergh. De eerste staat bekend om zijn kleurrijke collages en de tweede om zijn schilderijen met realistische onderwerpen in surrealistische settings.”

De expo’s bezoeken kan nog tot 12 juli, elke dag van 10 tot 18 uur, in cc Binder, Forum 9 in Puurs-Sint-Amands.